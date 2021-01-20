0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Прибыль ПриватБанка в 2020 году снизилась до 25,3 млрд грн

Прибыль ПриватБанка в 2020 году снизилась до 25,3 млрд грн

ПриватБанк по предварительным результатам работы в 2020 году получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Читайте также: ПриватБанк и Mastercard открыли первое в Украине цифровое банковское отделение

По итогам года банком сформированы резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли.

Активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило ПриватБанку в 2020 в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% – до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов. Денежные средства на текущих счетах опережали рост срочных депозитов.

Чистый кредитный портфель банка сократился на 8% до 55,0 млрд грн в результате приостановки увеличения кредитных лимитов на период карантина и более консервативных требований к заемщикам. Таким образом ответственное кредитование защищает клиентов от необоснованных финансовых решений в сложных экономических условиях, вызванных пандемией.

Банк ощутимо снизил кредитные ставки для среднего и малого бизнеса, профинансировав малый и средний бизнес на 8,9 млрд грн.

В целом с обслуживания клиентов и банковских операций в 2020 г. банк получил 27,2 млрд грн прибыли.

Инвестиционный портфель ПриватБанка по итогам года, включая, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне. В период нестабильности на рынке этот показатель увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 15,8 млрд грн разовых доходов банка. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 7,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк и Mastercard открыли в центре Киева (ул. Майдан Незалежности, 2) первое в Украине полностью цифровое банковское отделение — Concept Store.

Битва валютных карт: monobank vs Приватбанк

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.