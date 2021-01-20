Прибыль ПриватБанка в 2020 году снизилась до 25,3 млрд грн

ПриватБанк по предварительным результатам работы в 2020 году получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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По итогам года банком сформированы резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли.

Активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило ПриватБанку в 2020 в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% – до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов. Денежные средства на текущих счетах опережали рост срочных депозитов.

Чистый кредитный портфель банка сократился на 8% до 55,0 млрд грн в результате приостановки увеличения кредитных лимитов на период карантина и более консервативных требований к заемщикам. Таким образом ответственное кредитование защищает клиентов от необоснованных финансовых решений в сложных экономических условиях, вызванных пандемией.

Банк ощутимо снизил кредитные ставки для среднего и малого бизнеса, профинансировав малый и средний бизнес на 8,9 млрд грн.

В целом с обслуживания клиентов и банковских операций в 2020 г. банк получил 27,2 млрд грн прибыли.

Инвестиционный портфель ПриватБанка по итогам года, включая, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне. В период нестабильности на рынке этот показатель увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 15,8 млрд грн разовых доходов банка. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 7,5 млрд грн.

Справка Finance.ua: