Кабмин предлагает новый расчет прожиточного минимума

Кабинет Министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии расчета прожиточного минимума.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 января.
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«Сегодня на заседании Минсоцполитики вносит ряд законопроектов, которые направлены на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой современной методологии расчета прожиточного минимума», — сказала министр социальной политики Марина Лазебная, представляя проекты законов.
По ее словам, Минсоцполитики разработало все предложения вместе с комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и они отражены в законопроектах.
«Мы предлагаем ввести в Украине новую методологию формирования прожиточного минимума, мы определяем сферу прожиточного минимума. Мы говорим, что прожиточный минимум — это должна быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода. Это именно так, как определено в Конституции Украины. Это у нас минимальная заработная плата, это минимальная пенсия по возрасту, это государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека», — рассказала Лазебная.
Она добавила, что Минсоцполитики вместе с другими министерствами провели масштабный аудит законодательства на предмет роста величины прожиточного минимума.
«На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы, и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный», — отметила министр.
Лазебная уточнила, что «это в два раза превышает количество тех норм, которые регулируют вопросы социальных выплат».
«Поэтому мы предлагаем для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов. Если будет принят такой законопроект, будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населению, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, которые сегодня есть, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика», — считает министр соцполитики.
Лазебная отметила, что «эти законодательные изменения являются первым шагом для того, чтобы навести порядок в системе применения прожиточного минимума в Украине».
«Но вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства», — добавила министр.
В Украине по состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2189 грн; с 1 июля 2021 года прожиточный минимум вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 — до 2393 грн.
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