В Украине хотят установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий

Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
“Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, который имеет целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций”, – написал чиновник.
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По словам Шмыгаля, правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.
Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.
В Минсоцполитики рассказали какие именно изменения предлагают с 2022 года:
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