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В Украине хотят установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий

В Украине хотят установить ежегодный дедлайн на индексацию пенсий

Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

“Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, который имеет целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций”, – написал чиновник.

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По словам Шмыгаля, правительство предлагает сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.

В Минсоцполитики рассказали какие именно изменения предлагают с 2022 года:

  • определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;
  • осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году повышение произойдет в несколько этапов. Уже с 1 января 2021 года выросли пенсии, «привязанные» к минимальной зарплате.
  • С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж.
  • С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат вновь повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн).
  • Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75−79 лет — 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.
По материалам Finance.UA
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