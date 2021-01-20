0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

Ложь в декларациях: Зеленский ввел в действие решение СНБО об ужесточении наказания

Ложь в декларациях: Зеленский ввел в действие решение СНБО об ужесточении наказания

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно одобрения законопроекта об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации.

Соответствующий Указ № 26/2021 от 26 января опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2021 года «О проекте Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», — отмечается в документе.

Как рассказали в пресс-службе ОП, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и неподачу декларации.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику 📃

Так, предлагается внести изменения в статью 366−2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, отличающихся от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 366−3 Уголовного кодекса (неподача субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), в соответствии с которыми за умышленную неподачу декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.