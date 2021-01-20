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В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылки

В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылки

Верховная Рада приняла за основу проект закона № 4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который разрешает ввоз посылок стоимостью до 150 евро без пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Проект закона №4278 поддержали 346 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается привести в соответствие положения Налогового и Таможенного кодексов Украины в части определения базы налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров на территорию Украины международными почтовыми и экспресс-отправлениями.

Что именно предлагают:

  • базой налогообложения НДС установить часть таможенной стоимости или часть фактурной стоимости посылок, превышающей 150 евро.

Проект закона также устанавливает возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость — в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным предоставлением дополнительного реестра.

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительным электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями.
  • Министерство цифровой трансформации совместно с CDTO Гостаможни Евгением Ентисом трансформирует таможенную систему. Новые цифровые проекты делают ее более удобной, прозрачной, без коррупции и ориентированной на человека.

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По материалам Finance.UA
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