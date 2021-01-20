ПриватБанк и Mastercard открыли первое в Украине цифровое банковское отделение (фото)

ПриватБанк и Mastercard открыли в центре Киева (ул. Майдан Независимости, 2) первое в Украине полностью цифровое банковское отделение — Concept Store.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оно работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями — мультитачбарами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями.

Как работает:

При входе в отделение банк распознаёт клиента с помощью биометрии, а также сразу предлагает сделать одни из самых популярных операций через Приват24.

После того как клиенты отделения выбрали необходимые услуги, их можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбарами или обратиться за помощью к хостес.

Если же нужно сделать наличную операцию, отделение оборудовано несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить карточный счет или получить наличные.



Отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. Помещение оснащено дезинфекторами, оборудованием для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.

Справка Finance.ua: