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ПриватБанк и Mastercard открыли первое в Украине цифровое банковское отделение (фото)

ПриватБанк и Mastercard открыли первое в Украине цифровое банковское отделение (фото)

ПриватБанк и Mastercard открыли в центре Киева (ул. Майдан Независимости, 2) первое в Украине полностью цифровое банковское отделение — Concept Store.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оно работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями — мультитачбарами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями.

Как работает:

  • При входе в отделение банк распознаёт клиента с помощью биометрии, а также сразу предлагает сделать одни из самых популярных операций через Приват24.
  • После того как клиенты отделения выбрали необходимые услуги, их можно завершить в Приват24, воспользоваться мультитачбарами или обратиться за помощью к хостес.

Если же нужно сделать наличную операцию, отделение оборудовано несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить карточный счет или получить наличные.

Отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. Помещение оснащено дезинфекторами, оборудованием для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.

Справка Finance.ua:

  • По данным исследования GFK Ukraine, в 2020 году с банком сотрудничали 63% украинцев — физических лиц; 52% пользователей банковских услуг (физических лиц) считают ПриватБанк основным банком.
По материалам Finance.UA
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