Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых

На выполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. С прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан», – отметил Владимир Зеленский.
Постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов» предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.
Кто сможет воспользоваться компенсацией:
Нельзя будет приобрести жилье, которое построено до 2015 года.
Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
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