Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых

На выполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. С прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан», – отметил Владимир Зеленский.

Постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов» предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Кто сможет воспользоваться компенсацией:

граждане Украины, которые стремятся купить квартиру;

те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Нельзя будет приобрести жилье, которое построено до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Справка Finance.ua:

За три последних года существенно смягчились стандарты ипотечного кредитования.