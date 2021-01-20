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Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых

На выполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. С прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан», – отметил Владимир Зеленский.

Постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов» предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Кто сможет воспользоваться компенсацией:

  • граждане Украины, которые стремятся купить квартиру;
  • те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Нельзя будет приобрести жилье, которое построено до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Справка Finance.ua:

  • За три последних года существенно смягчились стандарты ипотечного кредитования.
  • По словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, все большее количество финансовых учреждений начинает интересоваться выдачей кредитов на покупку жилья. Учитывая такой настрой банков, в Национальном банке считают, что в этом году количество предоставленных ипотечных кредитов вырастет по сравнению с прошлым годом на 50%, если для этого будут благоприятные условия.

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По материалам Finance.UA
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