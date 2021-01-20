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Трудовые мигранты получат до 150 тыс. грн на бизнес в Украине

Трудовые мигранты получат до 150 тыс. грн на бизнес в Украине

Кабинет Министров принял законопроект о предоставлении денежной помощи трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.

Соответствующий проект постановления одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

«Сегодня у нас на повестке дня законопроект, которым предлагается предоставить грант в поддержку трудовых мигрантов, которые вернулись в Украину и хотят открыть здесь собственное дело. Мы предлагаем, чтобы человек мог взять до 150 тыс. грн на открытие своего дела», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кто имеет право на получение единоразовой помощи:

  • трудовой мигрант при условии инвестирования средств, полученных от оплачиваемой деятельности за рубежом, в учреждение/развитие собственной предпринимательской деятельности в Украине.

Размер инвестиции должен быть пропорциональным или превышать размер помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Помощь предоставляется после подтверждения получения средств от оплачиваемой деятельности за рубежом. Предполагается, что предельный размер помощи для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. грн.

Законопроектом также предусматривается, что финансирование программы для экономической реинтеграции трудовых мигрантов зависит от их страхового стажа. Так, граждане Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет, смогут получить единоразовую помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. В то же время граждане, имеющие меньший страховой стаж, смогут получить помощь в форме беспроцентного государственного займа и должны вернуть средства в течение следующих 5 лет.

Согласно пояснительной записке, в Украину вернулось значительное количество украинцев, работавших за рубежом. По экспертным оценкам, их численность составляет свыше 400 тыс. граждан. Лишь 10% из них вернулись на рабочие места за рубежом, а в Украине осталось 360 тысяч.

Введение соответствующей помощи станет одним из эффективных стимулов для возвращения из-за рубежа трудовых мигрантов и инвестирования средств, полученных ими от оплачиваемой деятельности в государстве пребывания.

Справка Finance.ua:

  • Больше всего денег в 2020 году перевели из Польшb (как и в 2019 году) – 2,46 млрд долл. На втором месте по количеству переводов США – 870 млн долл., на третьем – Российская Федерация, откуда поступило 764 млн долл.
  • Ранее в ГНС сообщали, нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан. По словам главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко, все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.
  • Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину.

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По материалам Финансовый клуб
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