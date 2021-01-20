Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторов

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4241 для защиты украинцев от коллекторов.

За документ проголосовали 355 нардепов.

Что предлагает этот закон:

в документе прописано создание публичного реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. В нем должны будут зарегистрироваться все коллекторские компании;

Нацбанк будет вести надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан;

банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств;

банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств; кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Документ также устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Напомним, ранее финкомитет рекомендовал парламенту принять этот закон за основу.

Справка Finance.ua:

Национальный банк готовит определенные требования к коллекторам. В частности, представляться и не звонить лицам, не имеющим к долгу никакого отношения.

SMS с угрозами, круглосуточные звонки, шантаж. Инструменты «выбивания долгов» в Украине сегодня напоминают мрачное Средневековье. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «о защите персональных данных».

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