Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторов

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4241 для защиты украинцев от коллекторов.
За документ проголосовали 355 нардепов.
Что предлагает этот закон:
Документ также устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.
Напомним, ранее финкомитет рекомендовал парламенту принять этот закон за основу.
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