День финансов: заработки бухгалтеров, правильная «обработка» долларов и евро, планы по платной эстакаде

Пока мир неустанно движется к будущему… Чего только стоит пластырь, заряжающий гаджеты с помощью пота. Или ферма, управляемая ИИ и роботами. Мы по полочкам разложим настоящее. Четверг, 15 июля.

Должность вакантна впервые за 7 лет. Рада уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал этот пост с февраля 2014 года. Заявление Авакова об отставке Рада рассмотрела на очередном пленарном заседании. Отметим, Арсен Аваков — единственный из министров, сохранявший свою должность во всех составах правительства после Революции достоинства.

Бюджетная декларация одобрена. Депутаты также одобрили Бюджетную декларацию Украины на 2022−2024 годы. Трехлетнюю бюджетную декларацию поддержали 269 народных депутата при необходимых 226 голосах. Среди прочего, бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% в два последующих года соответственно и до 2,7% в 2024-м. Размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го.

Топливо на АЗС «разогналось». Уже на 18,7%. В Украине продолжает дорожать топливо для автомобилей, свидетельствует Госстат. С января по июнь этого года включительно средние цены на заправках повысились на 18,7%. Бензин марки А-92 подорожал на 18,9%, до 28,36 грн. То есть с начала года цена в среднем выросла на 4,5 грн за литр. Одновременно за литр 95-го в июне нужно было отдать 29,27 грн, тогда как в начале года – 24,96 грн.

Бухгалтер, милый наш бухгалтер! Накануне Дня бухгалтера… Мы заранее хотим поздравить этих нужных и ответственных людей от лица всей редакции Finance.ua. Желаем, чтобы в жизни все всегда сходилось. А верные цифры и отчеты оберегали от проблем и недостач! Пускай зарплата будет достойна вашей непростой работы! 🎉

Кстати, о зарплатах. Аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор уровня зарплат по данной профессии. Между прочим, средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место. А зарплатные ожидания кандидатов и предложения работодателей практически совпадают.

Платить можно уже и Swatch. Компания Mastercard и швейцарский бренд часов Swatch запускают в Украине новый сервис бесконтактных оплат – SwatchPAY! Обладатели часов SwatchPAY! смогут рассчитываться ими везде, где есть бесконтактный терминал: в магазинах, кафе, общественном транспорте и т.д. В часах SwatchPAY! используется чип NFC, который скрыт под циферблатом. Для оплаты пользователю достаточно лишь поднести часы к бесконтактному терминалу.

Новая почта просит изменений в законодательство. Новая почта обратилась к народным депутатам с конкретными предложениями изменений в Закон «О защите прав потребителей». В компании говорят, что изменения помогут свести к нулю манипуляции со стороны контролирующих органов по отношению к украинскому бизнесу.

Эстакада с платным проездом в Киеве. Глава Украинской транспортной корпорации по государственному строительству “Укртрансстрой” предложил построить в Киеве двухъярусную автомобильную эстакаду, которая соединит правый и левый берега Днепра. Двухъярусная эстакада будет расположена над действующей веткой железной дороги, проходящей через Киев, и будет пересекать город с востока (район метро Святошин) на запад (район въезда с правого берега на Дарницкий мост). Проезд по эстакаде намерены сделать платным.

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НБУ требует правильной «обработки» долларов и евро. Украинские банки отказываются принимать у людей изношенные и поврежденные иностранные банкноты. Нацбанк сообщил об этом во внутреннем документе банкам и подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях, а о «многочисленных жалобах». Поэтому регулятор потребовал от банков принять меры: перестать отказывать людям и начать правильно обрабатывать ветхие доллары и евро.

Ставка на красное. Налоги для казино и букмекеров могут снизить. Нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении – для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов – с 30% до 10%.

Отметим, по данным Опендатабот, чтобы открыть казино в Киеве, необходимо приобрести лицензию стоимостью 360 млн грн (около 13 млн долл.), которая выдается на 5 лет. В других городах такая же лицензия обойдется в 180 млн грн (6,5 млн долл.).

ВР приняла в целом законопроект о Дія City. Базовый законопроект № 4303 о Дія City принят в целом. «За» проголосовали 262 народных депутата. Он определяет общие принципы функционирования специального режима Дія City, которые распространяются не только на резидентов Дія City, а и на все ІТ-компании. Вот, что среди нововведений.