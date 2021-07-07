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Ученые создали пластырь, заряжающий гаджеты с помощью пота (видео)

Ученые создали пластырь, заряжающий гаджеты с помощью пота (видео)

Инженеры из Калифорнийского университета создали уникальное устройство, которое вырабатывает электроэнергию из пота даже во время бездействия человека.

Чтобы подпитывать энергией устройство, ученые разместили его на кончиках пальцев. Это место сильно потеет даже во время сна. Для сравнения, пальцы выделяют в 100−1000 раз больше пота, чем любая другая часть человеческого тела. Такая особенность часто остается незамеченной — выделения быстро испаряются.

«Наша разработка пригодится в любой повседневной деятельности, связанной с прикосновениями. Ее цель состоит в том, чтобы она работала на вас без каких-либо усилий», — сказал профессор наноинженерии Джозеф Ван.

Профессор Ван и другие авторы исследования описали ее как святой Грааль сборщиков энергии, поскольку она не полагается на какие-либо внешние нерегулярные источники энергии, такие как солнечный свет или движение.

Новый пластырь за 10 часов способен собрать достаточно энергии с пальцев, чтобы подпитывать смарт-часы в течение суток.

Устройство также может собирать энергию во время давления — когда человек печатает на клавиатуре или играет на пианино. В теории, разработку можно использовать для подзарядки гаджетов, в частности смартфонов и умных часов.

По материалам Факты и комментарии
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