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Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездом

Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездом

Глава Украинской транспортной корпорации по государственному строительству “Укртрансстрой” Виктор Блонский предложил построить в Киеве двухъярусную автомобильную эстакаду, которая соединит правый и левый берега Днепра.

Соответствующее письмо было направлено Кабмином в КГГА, пишут “Наші гроші”.

Общая прогнозируемая стоимость эстакады составит $2,2 млрд. Реализация проекта будет выполняться за счет иностранных инвестиций. Компании Турции, США и Китая якобы готовы его финансировать.

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Двухъярусная эстакада будет расположена над действующей веткой железной дороги, проходящей через Киев, и будет пересекать город с востока (район метро Святошин) на запад (район въезда с правого берега на Дарницкий мост).

Общая ее длинна – примерно 25 км. Она позволит добраться из одного конца Киева в другой меньше чем за полчаса. В местах примыкания с основными проспектами (через каждые 5-6 км) будут предусмотрены въезды/выезды, а также паркинги с общим количеством в 25 тыс. мест.

Светофоры и освещение будут работать от солнечных батарей, которые могут производить электроэнергию и для подогрева дороги зимой. Вдоль эстакады хотят установить защитные экраны, снижающие шум и концентрацию вредных веществ.

Согласно письму, общий срок строительства – 5 лет. Работы будут вестись на нескольких участках одновременно, что позволит вводить их в эксплуатацию по очереди, а также не перекрывать основные автомагистрали и железнодорожные пути.

Проезд по эстакаде будет платным:

  • для легковых автомобилей – 50 грн;
  • для автомобилей средней грузоподъемности и автобусов – 75 грн;
  • для грузовиков – 150 грн.

В сутки прогнозируется перемещение 120-150 тыс. авто. Таким образом, срок полной окупаемости дороги для инвесторов – 15 лет. Срок концессии – 20 лет, после чего объект передается государству.

По материалам Наші гроші
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