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Топливо на АЗС подорожало почти на 20% с начала года: «в лидерах» автогаз

Топливо на АЗС подорожало почти на 20% с начала года: «в лидерах» автогаз

В Украине продолжает дорожать топливо для автомобилей. С января по июнь этого года включительно средние цены на заправках повысились на 18,7%.

В итоге проезд в городском транспорте стал дороже на 12,7%, или 70 коп. За билет в среднем нужно отдать 6,21 грн.

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Исходя из данных Госстата от 14 июля, средняя цена на сжиженный газ для автомобиля увеличилась на 23,6%, или 3 грн и составила на начало июля 15,73 грн за литр.

Бензин марки А-92 подорожал на 18,9%, до 28,36 грн. То есть с начала года цена в среднем выросла на 4,5 грн за литр.

Одновременно за литр 95-го в июне нужно было отдать 29,27 грн, тогда как в начале года – 24,96 грн.

Следовательно, за полгода бензин этой марки подорожал в среднем на 4,3 грн, или на 17,2%.

Рост средних цен на дизельное топливо с января 2021-го составил 15%, или 3,6 грн. Стоимость поднялась с 24,05 до 27,61 грн.

Справка Finance.ua:

  • В то же время с 2015 года украинцы приобрели 27 732 электрокара. Среди самых популярных брендов – Nissan, Tesla и Chevrolet.
По материалам УБР
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