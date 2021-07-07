Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)

В Украине, где электромобили приобретают все большую популярность, планируют постепенно запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — как бензиновых, так и дизельных.
Министерство инфраструктуры показало проект закона, в котором говорится о постепенном запрете на ввоз авто с ДВС, пишет «Сегодня».
В частности, предлагается запретить:
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Документ пока не одобрен Кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.
«Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1 января 1981 года», — говорится в пояснительной записке к документу.
В Мининфраструктуры объяснили, что этот проект закона — часть обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Кроме того, того документ соответствует директиве ЕС «О продвижении чистых и энергоэффективных транспортных средств».
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