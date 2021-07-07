Дефицит чипов сократит мировое производство на 5 млн автомобилей

Глобальная нехватка полупроводников приведет к исчезновению до 5 млн автомобилей в мире в 2021 году.
Об этом свидетельствуют данные нового исследования, на которое ссылается Automobilwoche.
Ожидается, что в течение всего года будет произведено 74,8 миллиона автомобилей, что на 9,3% меньше, чем в 2020 году, который затмил коронавирус.
По оценкам экспертов, без дефицита чипов производство достигло бы около 80 млн автомобилей.
Согласно анализу, во втором полугодии ситуация с полупроводниками в мире может еще больше ухудшиться.
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В исследовании указано, что за первые пять месяцев 2021 года мировой автомобильный рынок вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако во втором полугодии рост, вероятно, значительно замедлится.
Недостаток полупроводников, основного материала для изготовления микрочипов, как прогнозируется, продолжит сказываться и в начале 2023 года. После этого, как ожидается, возникнут проблемы в цепочках поставок другого важного компонента современной автомобильной промышленности – аккумуляторных элементов для электромобилей, поскольку текущие темпы производства литий-ионных аккумуляторов не смогут удовлетворить рост спроса, предупреждают эксперты.
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