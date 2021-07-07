ВР приняла в целом законопроект о Дія City

Базовый законопроект № 4303 о Дія City принят в целом. «За» проголосовали 262 народных депутата.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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«Проект Закона № 4303 „О стимулировании развития цифровой экономики в Украине“ был разработан в тесном сотрудничестве с IT-индустрией. Он определяет общие принципы функционирования специального режима Дія City, которые распространяются не только на резидентов Дія City, а и на все ІТ-компании», — комментируют в Минцифры.

Среди нововведений предлагаются следующие:

свобода деятельности — все резиденты имеют право самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, а также выбирать формы ее организации и сотрудничества с третьими лицами;

невмешательство государства — предусмотрена норма о неприемлемости прямого или опосредованного принуждения юридических лиц к приобретению статуса резидента Дія City;

презумпция правомерности деятельности резидентов;

стабильность — срок, в течение которого государство гарантирует ІТ-индустрии неизменность условий Дія City, увеличен до 25 лет;

формальный характер процедуры приобретения статуса резидента.

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Специальный режим Дія City вводится как альтернатива текущим условиям. Участие в нем будет добровольным. Спецрежим не будет ограничиваться территориально, а будет действовать по всей стране. Его резидентами могут стать только юридические лица, зарегистрированные по украинскому законодательству. Процедура вхождения в спецрежим будет максимально простой и четкой. Влияние государства на резидентов Дія City законодательно сведено к минимуму.

Главная цель Дія City — стимулировать развитие Украины как цифрового государства. Благодаря проекту ІТ-индустрия сможет достичь 10% в ВВП страны — сейчас доля составляет около 3,7−4,2%. Кроме этого, доходы IT-отрасли в Украине могут значительно увеличиться (с $ 6 млрд до $ 16,5 млрд), а количество рабочих мест в отрасли вырастет до 450 тыс. к 2025 году.