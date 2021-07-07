Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евро

Украинские банки отказываются принимать у людей изношенные и поврежденные иностранные банкноты.
Нацбанк сообщил об этом во внутреннем документе (№50-0006/6961, который есть в распоряжении портала «Страна.ua») банкам и подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях, а о «многочисленных жалобах».
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Поэтому регулятор потребовал от банков принять меры: перестать отказывать людям и начать правильно обрабатывать ветхие доллары и евро.
Финучреждение обязано сделать три вещи, когда человек принес в банк или небанковский обменник заграничную банкноту, чтобы сдать:
Не каждая немного поврежденная иностранная купюра может быть автоматически отсеяна банком и приниматься только на инкассо. Чтобы банки не злоупотребляли своими правами, НБУ в телеграмме №50-0006/6961 четко перечислил признаки, по которым финучреждения обязаны принимать банкноты, не являющиеся изношенными:
Это все считается незначительными повреждениями, с которыми банки обязаны проводить валютообмен.
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