Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евро

Украинские банки отказываются принимать у людей изношенные и поврежденные иностранные банкноты.

Нацбанк сообщил об этом во внутреннем документе (№50-0006/6961, который есть в распоряжении портала «Страна.ua») банкам и подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях, а о «многочисленных жалобах».

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Поэтому регулятор потребовал от банков принять меры: перестать отказывать людям и начать правильно обрабатывать ветхие доллары и евро.

Финучреждение обязано сделать три вещи, когда человек принес в банк или небанковский обменник заграничную банкноту, чтобы сдать:

произвести обмен иностранной банкноты на гривну после ее проверки на подлинность (у отдельных структур есть услуга по обмену одной иностранной купюры на другую иностранную), если она не изношенная/поврежденная или не подозрительная, то есть не похожа на подделку.

взять купюру на инкассо, если она ветхая/изношенная/поврежденная – то есть отправить в свой банк-корреспондент за границу и обменять там. После чего вернуть украинцу новую банкноту. По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;

сдать иностранную наличность на исследование в Нацбанк, если она будет вызывать подозрения на подделку. Регулятор проведет свою экспертизу, по результатам которой возможны два варианта: если валюта подлинная – должен произойти обмен, на котором настаивал клиент, если она окажется фальшивкой – будут привлечены правоохранительные органы и человеку придется давать объяснения, где он ее взял. Подделка будет изъята без каких-либо компенсаций.

Не каждая немного поврежденная иностранная купюра может быть автоматически отсеяна банком и приниматься только на инкассо. Чтобы банки не злоупотребляли своими правами, НБУ в телеграмме №50-0006/6961 четко перечислил признаки, по которым финучреждения обязаны принимать банкноты, не являющиеся изношенными:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм2;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждая;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

Это все считается незначительными повреждениями, с которыми банки обязаны проводить валютообмен.