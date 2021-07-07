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Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основу

Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основу

Нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении – для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов – с 30% до 10%.

Об этом известно из трансляции заседания Верховной Рады. За снижение налогов проголосовали 252 нардепа.

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Речь идет о законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога с дохода для организаторов азартных игр – с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино – с 18% до 10%, с выпуска и проведения лотерей также до 10%.

Также предполагается, что организаторы “игорки” будут платить также налог на прибыль по общей ставке 18%.

А выигрыши до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) освобождаются от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.

Справка Finance.ua:

  • По данным Опендатабот, чтобы открыть казино в Киеве, необходимо приобрести лицензию стоимостью 360 млн грн (около 13 млн долл.), которая выдается на 5 лет. В других городах такая же лицензия обойдется в 180 млн грн (6,5 млн долл.).
  • Также в Украине утвердили перечень штрафов для игорного бизнеса. Наименьший штраф – 980 тыс. грн – получат букмекеры без лицензии, а самый большой – 6 млн грн – придется заплатить тем, кто будет использовать несертифицированное оборудование.
По материалам Економічна Правда
  • i

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