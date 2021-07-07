Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет

В четверг, 15 июля, Верховная Рада уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал этот пост с февраля 2014 года.

Заявление Авакова об отставке Рада рассмотрела на очередном пленарном заседании.

За решение об увольнении министра проголосовали 291 народный депутат.

Отметим, Арсен Аваков — единственный из министров, сохранявший свою должность во всех составах правительства после Революции достоинства.

При его руководстве в МВД началась реформа полиции, однако в 2016 году команда реформаторов уволилась из министерства, заявив впоследствии о провале предложенных изменений.

Работу Авакова неоднократно сопровождали громкие скандалы — от коррупционного дела по закупке рюкзаков для нужд АТО , которое расследовало НАБУ (основным его фигурантом был сын министра Александр Аваков), до спорного задержания подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, предполагаемые доказательства вины которых вызвали множество вопросов.

Начиная с лета 2019 года в Украине регулярно проходили уличные протесты с требованием отставки главы МВД . Эту волну изначально спровоцировало решение президента Владимира Зеленского оставить Авакова в правительстве Алексея Гончарука.

Заявление об отставке Аваков подал 13 июля 2021 года. Не объясняя причины такого шага, глава МВД сослался на первую часть ст. 18 закона О Кабинете министров Украины, которая предусматривает возможность увольнения членов Кабмина по их собственному заявлению.