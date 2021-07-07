Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет

В четверг, 15 июля, Верховная Рада уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал этот пост с февраля 2014 года.
Заявление Авакова об отставке Рада рассмотрела на очередном пленарном заседании.
За решение об увольнении министра проголосовали 291 народный депутат.
Отметим, Арсен Аваков — единственный из министров, сохранявший свою должность во всех составах правительства после Революции достоинства.
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