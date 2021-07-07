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Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет

Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет

В четверг, 15 июля, Верховная Рада уволила с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал этот пост с февраля 2014 года.

Заявление Авакова об отставке Рада рассмотрела на очередном пленарном заседании.

За решение об увольнении министра проголосовали 291 народный депутат.

Отметим, Арсен Аваков — единственный из министров, сохранявший свою должность во всех составах правительства после Революции достоинства.

  • При его руководстве в МВД началась реформа полиции, однако в 2016 году команда реформаторов уволилась из министерства, заявив впоследствии о провале предложенных изменений.
  • Работу Авакова неоднократно сопровождали громкие скандалы — от коррупционного дела по закупке рюкзаков для нужд АТО, которое расследовало НАБУ (основным его фигурантом был сын министра Александр Аваков), до спорного задержания подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета, предполагаемые доказательства вины которых вызвали множество вопросов.
  • Начиная с лета 2019 года в Украине регулярно проходили уличные протесты с требованием отставки главы МВД. Эту волну изначально спровоцировало решение президента Владимира Зеленского оставить Авакова в правительстве Алексея Гончарука.
  • Заявление об отставке Аваков подал 13 июля 2021 года. Не объясняя причины такого шага, глава МВД сослался на первую часть ст. 18 закона О Кабинете министров Украины, которая предусматривает возможность увольнения членов Кабмина по их собственному заявлению.
  • На должность нового министра внутренних дел Зеленский предложил назначить депутата Слуги народа, главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Его кандидатуру парламент планировал рассмотреть в пятницу, 16 июля.
По материалам НВ
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