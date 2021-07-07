Новая почта просит изменений в законодательство для защиты предпринимателей

Новая почта обратилась к народным депутатам с конкретными предложениями изменений в закон «О защите прав потребителей».
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Новой почты.
В компании говорят, что изменения помогут свести к нулю манипуляции со стороны контролирующих органов по отношению к украинскому бизнесу
«Недавно Новая почта стала объектом проверки Госпотребслужбы, проведенной с многочисленными нарушениями требований законодательства. Результатами этого стало наложение штрафов, несопоставимых с возможным нарушением общей суммой 326 млн грн. Компания сейчас оспаривает незаконные штрафы в судебном порядке и надеется на справедливое решение», — говорят в НП.
При этом резонанс вокруг кейса объединил представителей бизнеса и общественности, которые понимают, что эта проблема — не только дело Новой почты, а касается каждого предпринимателя, работающего в Украине.
«Новая почта консолидировала требования бизнеса по изменению законодательства в сфере защиты прав потребителей и просит Верховную Раду рассмотреть и внести изменения в закон „О защите прав потребителей“», — отмечают в компании.
В частности, предлагаются следующие изменения:
• в законе должно появиться четкое определение понятия «создание препятствий в проведении проверки», конкретное действие, за которое может быть наказана компания.
Это сделает невозможным злоупотребление должностными лицами контролирующих органов своими полномочиями.
• размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере прав потребителей должны рассчитываться от уровня необлагаемых минимумов доходов, а не от процента от реализации.
Это общеупотребительная практика в других законодательных сферах и ее применение в законе о правах потребителей сделает невозможным немотивированное наложения штрафов, непропорционально высоких допущенным нарушениям.
• Привести нормы закона «О защите прав потребителей» в соответствие с нормами базового законодательства в сфере государственного надзора. Это, в частности, поможет не допускать принудительное исполнение незаконных решений контролирующих органов о наложении санкций на бизнес.
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