В Австралии откроют ферму, управляемую ИИ и роботами

В Австралии создадут ферму, которой будет управлять искусственный интеллект и роботы, сообщает издание hightech.fm.

Проект получил название «Ферма без помощи рук», его реализация оценивается в $20 миллионов. За разработку отвечает австралийский университет Чарльза Стерта.

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На площади 1900 га будут использоваться беспилотные летательные аппараты, роботизированные тракторы, комбайны с автопилотом и датчики измерения выбросов углерода.

Ферма, в которой будет запущен проект, уже частично автоматизирована. Пилотные тесты показали, что роботы могут отлично справляться с работой ночью, пока фермеры спят.