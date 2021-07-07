В Австралии откроют ферму, управляемую ИИ и роботами

В Австралии создадут ферму, которой будет управлять искусственный интеллект и роботы, сообщает издание hightech.fm.
Проект получил название «Ферма без помощи рук», его реализация оценивается в $20 миллионов. За разработку отвечает австралийский университет Чарльза Стерта.
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На площади 1900 га будут использоваться беспилотные летательные аппараты, роботизированные тракторы, комбайны с автопилотом и датчики измерения выбросов углерода.
Ферма, в которой будет запущен проект, уже частично автоматизирована. Пилотные тесты показали, что роботы могут отлично справляться с работой ночью, пока фермеры спят.
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