Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)

Накануне Дня бухгалтера аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор рынка труда в категории «Бухгалтерия, финансы предприятия».

Рынок труда бухгалтеров в июле — это рынок работодателя. Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место.

Уровень заработных плат. Средняя заработная плата специалиста (по Украине), по данным аналитики, составляет около 14 тыс. грн:

при этом 44% работодателей (в основном это малый и средний бизнес, города с населением меньше 50 тыс. жителей) предлагают бухгалтерам компенсацию от 10.9 тыс. грн;

еще 30% (в основном, это работодатели из городов с населением 50 тыс.+) предлагают заработную плату от 14.6 тыс. грн;

бухгалтеры из городов с населением более 100 тыс. жителей могут рассчитывать на компенсацию от 18.2 тыс. грн. Зарплата бухгалтера в столице начинается от 21.9 тыс. грн.

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Большинство соискателей ищут работу в Киеве или крупных областных городах (71% всех резюме категории).

Зарплатные ожидания кандидатов и предложения работодателей практически совпадают.

Кого ищут. Чаще всего работодатели ищут кандидата с опытом работ от года до трех — 57% всех предложений о работе. Для начинающих бухгалтеров (без опыта работы) или для более опытных кандидатов (с опытом работы до шести лет) вакансий вдвое меньше (по 21%). Для экспертов (с опытом работы от шести лет) в сфере финансов предприятия и бухгалтерии предложений о работе только 1% от всех актуальных вакансий категории.

Навыки и умения. Работодатели хотят, чтобы кандидат мог:

вести первичную документацию (56% объявлений предложений работы категории «Бухгалтерия, финансы предприятия»);

работал в программе 1С: Бухгалтерия (44%) и 1С: Предпринимательство 8;

также не лишними будут навыки работы с договорами (25%) и умение работать в Excel (23%);

английский и работа в команде нужны только 19% работодателей.

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