0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 496 0

Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)

Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)

Накануне Дня бухгалтера аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор рынка труда в категории «Бухгалтерия, финансы предприятия».

Рынок труда бухгалтеров в июле — это рынок работодателя. Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место.

Уровень заработных плат. Средняя заработная плата специалиста (по Украине), по данным аналитики, составляет около 14 тыс. грн:

  • при этом 44% работодателей (в основном это малый и средний бизнес, города с населением меньше 50 тыс. жителей) предлагают бухгалтерам компенсацию от 10.9 тыс. грн;
  • еще 30% (в основном, это работодатели из городов с населением 50 тыс.+) предлагают заработную плату от 14.6 тыс. грн;
  • бухгалтеры из городов с населением более 100 тыс. жителей могут рассчитывать на компенсацию от 18.2 тыс. грн. Зарплата бухгалтера в столице начинается от 21.9 тыс. грн.

Больше новостей о зарплатах в разных сферах есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Рекомендуем подписаться, чтобы всегда быть в курсе.

Большинство соискателей ищут работу в Киеве или крупных областных городах (71% всех резюме категории).

Зарплатные ожидания кандидатов и предложения работодателей практически совпадают.

Кого ищут. Чаще всего работодатели ищут кандидата с опытом работ от года до трех — 57% всех предложений о работе. Для начинающих бухгалтеров (без опыта работы) или для более опытных кандидатов (с опытом работы до шести лет) вакансий вдвое меньше (по 21%). Для экспертов (с опытом работы от шести лет) в сфере финансов предприятия и бухгалтерии предложений о работе только 1% от всех актуальных вакансий категории.

Навыки и умения. Работодатели хотят, чтобы кандидат мог:

  • вести первичную документацию (56% объявлений предложений работы категории «Бухгалтерия, финансы предприятия»);
  • работал в программе 1С: Бухгалтерия (44%) и 1С: Предпринимательство 8;
  • также не лишними будут навыки работы с договорами (25%) и умение работать в Excel (23%);
  • английский и работа в команде нужны только 19% работодателей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.