Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)

Накануне Дня бухгалтера аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор рынка труда в категории «Бухгалтерия, финансы предприятия».
Рынок труда бухгалтеров в июле — это рынок работодателя. Средний конкурс в категории составляет 4.5 человека на одно рабочее место.
Уровень заработных плат. Средняя заработная плата специалиста (по Украине), по данным аналитики, составляет около 14 тыс. грн:
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Большинство соискателей ищут работу в Киеве или крупных областных городах (71% всех резюме категории).
Зарплатные ожидания кандидатов и предложения работодателей практически совпадают.
Кого ищут. Чаще всего работодатели ищут кандидата с опытом работ от года до трех — 57% всех предложений о работе. Для начинающих бухгалтеров (без опыта работы) или для более опытных кандидатов (с опытом работы до шести лет) вакансий вдвое меньше (по 21%). Для экспертов (с опытом работы от шести лет) в сфере финансов предприятия и бухгалтерии предложений о работе только 1% от всех актуальных вакансий категории.
Навыки и умения. Работодатели хотят, чтобы кандидат мог:
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