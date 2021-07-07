Mastercard и Swatch запускают в Украине новый сервис бесконтактных оплат

Компания Mastercard и швейцарский бренд часов Swatch запускают в Украине новый сервис бесконтактных оплат – SwatchPAY!

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Mastercard.

Обладатели часов SwatchPAY! смогут рассчитываться ими везде, где есть бесконтактный терминал: в магазинах, кафе, общественном транспорте и т.д.

Бесконтактная оплата с помощью SwatchPAY! уже доступна для держателей карт Mastercard от Банка Восток, Ощадбанка и ПриватБанка.

Как это работает. В часах SwatchPAY! используется чип NFC, который скрыт под циферблатом. Для оплаты пользователю достаточно лишь поднести часы к бесконтактному терминалу. Кстати, часы SwatchPAY!, в отличие от смартфона, не требуют дополнительной подзарядки, что делает их еще более универсальным и надёжным инструментом для оплат.

Для оплаты с помощью часов SwatchPAY! не нужно отдельно активировать платежную функцию или держать часы в радиусе действия подключенного к ним смартфона.

Как воспользоваться:

1. Установить мобильное приложение SwatchPAY! на ваш смартфон (доступно на iOS и Android);

2. Добавить в приложение данные своей платежной карты, отсканировав ее с помощью смартфона либо введя их вручную;

3. Активировать часы при помощи SwatchPAY! Box в официальном магазине Swatch или же самостоятельно при помощи смартфона с NFC на базе Android;

Справка Finance.ua:

cегодня в Украине представлены 13 моделей часов, которые поддерживают сервис бесконтактных оплат SwatchPAY!. С перечнем моделей можно ознакомиться на официальном сайте Swatch;