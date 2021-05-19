День финансов: лучшие МФО и финансовые продукты, пенсии к 2045 году, запрет на авиасообщение с Беларусью

Вторник, 25 мая. Напомним, на днях состоялась церемония награждения финансовых компаний – FinAwards 2021. И сегодня мы продолжаем рассказывать о победителях:

📱 Лучшее мобильное приложение среди банков. В номинации участвовали специализированные приложения 18-ти банков для управления банковскими счетами прямо со смартфонов. Почетное первое место среди банков с топовыми мобильными приложениями занял monobank | Universal Bank.

🤵 Лучший CEO финансового сектора. На это звание были представлены топ-менеджеры финансовых, страховых и микрофинансовых компаний, под чьим руководством в 2020 году компания достигла значительных качественных показателей развития в целом. Лидеров выбирали среди 17 претендентов. Первенство получила CEO Moneyveo Алена Андроникова.

👍 Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов. В этой номинации были представлены 10 микрофинансовых организаций. Первенство получило Moneyveo.

💻 Лучшая МФО онлайн. Здесь были представлены микрофинансовые компании, которые выдают микрокредиты через интернет без привязки к живому офису. За звание лучшей соревновались 22 микрофинансовые организации. Первое место также заняла Moneyveo.

👛 Лучшая программа лояльности. Среди 9 банков в данной номинации одержал победу monobank I Universal bank, обойдя Альфа-Банк и Таскомбанк. Частью программы лояльности monobank является возврат денег от покупок. Клиент ежемесячно может выбрать 2 категории и получать кэшбек (от 1% до 20%) от покупок в торговых точках этой категории.

Также во вторник говорили о таком:

Пенсии в 2045 году. Во Всемирном банке отмечают, если пенсионная система Украины останется такой же, как сейчас, то в 2045 году треть украинцев пенсионного возраста не смогут получать пенсии. А большинство стран, которые ввели пенсионные накопления как дополнение, имеют хорошие результаты.

В Пенсионном фонде также напомнили, что работающим пенсионерам в 2021 году перерасчет пенсий проведут в июне, хотя ранее это делали в апреле. При этом пенсионеры могут задним числом получить доплаты за апрель и май.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. В МИУ объяснили, что запрет устанавливается на выполнение любых видов полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь украинскими и белорусскими эксплуатантами.

Цены на землю после открытия рынка земли. По мнению Шмыгаля, открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3−5 лет. Так, по его словам, сегодня производительность сельского хозяйства в стране одна из самых низких в Европе, и отсутствие цивилизованного оборота сельскохозяйственных земель — одна из главных причин.

Обслуживание госдолга Украины. По подсчетам Счетной палаты, на обслуживание госдолга в первом квартале 2021 года направлена каждая седьмая гривна доходов госбюджета. В то же время в первом квартале вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн — до 2 трлн 514 млрд гривен.

Добавим, что по прогнозу экспертов Ukraine Economic Outlook, на этой неделе курс доллара продолжит колебания в коридоре 27,4-27,5 грн/доллар. Как отмечается, Нацбанк уже семь недель не выкупает валюту с рынка. Это связано с ожиданиями нового транша от МВФ в $2,73 млрд до конца года в рамках распределения спецправ заимствования среди стран-участников.

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