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Открытие рынка земли: Шмыгаль прогнозирует рост цены на землю минимум вдвое за 3-5 лет

Открытие рынка земли: Шмыгаль прогнозирует рост цены на землю минимум вдвое за 3-5 лет

Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3−5 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля».

«Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3−5 лет, такие наши оценки и такие оценки экспертов», — сказал Шмыгаль.

По мнению премьера, запуск рынка земли является выгодным и для украинского бизнеса. Так, по его словам, сегодня производительность сельского хозяйства в стране одна из самых низких в Европе, и отсутствие цивилизованного оборота сельскохозяйственных земель — одна из главных причин.

Высокомаржинальные культуры и долгие инвестиции в сельском хозяйстве составляют незначительную долю именно потому, что мораторий блокировал такую возможность, заявил глава правительства.

«После запуска оборота земель у производителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед и не бояться инвестировать. При этом мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай», — добавил он.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля» подписал закон № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Запуск рынка земли запланирован в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества в этом разнятся.

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По материалам УНН
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