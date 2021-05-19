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Назван лучший CEO финансового сектора - FinAwards-2021

Назван лучший CEO финансового сектора - FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Как выбирали? В номинации были представлены топ-менеджеры (это могут быть как те, кто руководит собственным бизнесом, так и наемные управляющие) финансовых, страховых и микрофинансовых компаний, под чьим руководством в 2020 году компания достигла значительных качественных показателей развития в целом.

Это может быть: увеличение доли рынка, хорошие финансовые показатели, внедрение инновационных технологий, вывод компании на новые рынки и тому подобное.

Кто победил? Лидеров выбирали среди 17 претендентов. Первенство получила CEO Moneyveo Алена Андроникова.

«Я безгранично счастлива, что сегодня у нас пять наград. Три – получила компания, и еще две – индивидуальные награды. Для меня это большая честь, такая высокая оценка впечатляет. Я не ожидала победы, для меня это стало приятным сюрпризом», – делится впечатлениями победительница.


CEO Moneyveo Алена Андроникова во время церемонии награждения FinAwards-2021

Алена Андроникова признается, что любит экспериментировать не только в плане продуктов и сервисов, а еще и в вопросах управления.

«Мы очень эффективно в этом году ввели новую модель управления по микропроектам через команды. Уникальность в том, что там объединены и бизнес, и аналитики, и разработчики, и IT. Благодаря своей работе команды сплоченнее и быстрее выводят сервисы и продукты на рынок. Наша стратегия – предоставить нашим клиентам максимально различные продукты и сервисы», – говорит она.

Второе место занял Андрей Перетяжко, председатель правления ARX.

Третье место – Александр Холод, директор Швидко гроші.

Пятерку лидеров закрывают Наталия Клевакина, директор компаний CCloan и MisterCash, и Оксана Лилик, СЕО E-Cash.

По материалам Finance.UA
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