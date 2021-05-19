Определили лучший банк для предпринимателей — FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021.

Во время церемонии наградили и лучшие банки для ведения бизнеса.

Как выбирали? В этой номинации участвовали банки, которые предоставляют комплексное банковское обслуживание для клиентов малого и среднего бизнеса (в т.ч. ФЛП).

Речь о таких услугах, как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование на развитие бизнеса, возможность использования дистанционных систем управления счетами для ведения предпринимательской деятельности.

Главные номинанты:

ПроКредит Банк;

ПУМБ ;

; Банк Альянс;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Клиринговый Дом;

Креди Агриколь;

Конкорд Банк;

Мегабанк;

Идея Банк;

ОТП Банк;

Банк; Кредитвест Банк;

Альфа-Банк;

Банк Львов;

Райффайзен Банк Аваль.

Кто же лучший в обслуживании МСБ? ПУМБ в этом году получил третье место. Зависимо от пакета стоимость обслуживания для предпринимателей в ПУМБе составляет от 150 до 700 грн в месяц (комиссия не взимается при среднемесячных остатках от 50 тыс., 140 тыс. или 200 тыс. грн в рамках пакета). За снятие наличных в банкомате взимается 0,75% от суммы, а в кассе этот процент составляет 1%.

Второе место в номинации занял Ощадбанк. Ежемесячная плата за РКО тут составляет 199 гривен, а 25 платежей через систему банка Corplight можно сделать бесплатно (до 100 тыс. грн включительно). Тариф на снятие наличных с корпоративной карты равен 0,75%. Стоимость дополнительных платежей, согласно информации на сайте – 2 грн.

Среди 15 банков, представленных в номинации, больше всего голосов собрал ПриватБанк – он и стал лучшим в обслуживании малого и среднего бизнеса.

Условия для предпринимателей в ПриватБанке:

стоимость открытия счета и расчетно-кассового обслуживания ( РКО ) в месяц для ФЛП составляет 100 грн, а для юрлиц- МСБ – 150 грн. Еще 3 гривны придется доплатить за платеж;

закрытие счета МСБ или открытие депозитного счета – бесплатно;

тариф на снятие наличных с карт для предпринимателей – 1%.

“Стать первыми нам помогло количество клиентов – у нас их очень много. Много сервисов и мы можем быстро реагировать на потребности клиентов. Основным есть еще то, что мы слышим жалобы клиентов – у нас большой контакт-центр. Спектр услуг у банков примерно одинаковый, а сервис, удобство, скорость, возможность достучаться и решить проблему – это помогает клиентам выбрать Приват”, – поделился руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.



Евгений Заиграев, руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка с наградой

По его словам, в Привате около 800 тысяч активных клиентов. Также представитель рассказал о спросе на кредитование МСБ по государственной программе “5-7-9%”.

“Программа пользуется спросом, ПриватБанк выдает 33% всех кредитов по программе “5-7-9”, то есть каждый третий кредит выдается здесь. При этом сумма кредитов очень маленькая – примерно 360 тыс. гривен. Это означает, что действительно малые предприниматели, ФЛП получают кредиты с государственной поддержкой здесь. И очень популярной стала программа государственных гарантий. Мы участвовали в привлечении этих гарантий и раздали свой лимит за 2 месяца! Поэтому сейчас хотим получить дополнительные гарантии от правительства, чтобы помочь нашим клиентам брать кредиты без залога”, – заявил он.

По словам Евгения Заиграева, предприниматели также активно пользуются программой “Кредитные каникулы”, в особенности – во времена локдаунов.

“Обращаются предприниматели с кредитными каникулами, когда есть какие-то проблемы. Была волна большая при начале карантина год назад. Также в августе-сентябре-октябре 2020 обращались бизнесмены из южных регионов, потому что была засуха. Многие клиенты, в том числе и аграрные, получают кредиты для МСБ именно в Привате. При этом почти все клиенты вышли из этих кредитных каникул без просрочки. Мы дали клиентам передышку, они выдохнули и начали потом нормально погашать задолженность”, – подытожил представитель банка.

О премии. FinAwards – это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua, а организатор – одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий – BankOnline.