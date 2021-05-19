«Прорыв года» среди страховых компаний - FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.
О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua, а организатор — один из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.
Конкурс проводится уже четвертый год подряд. Однако в этом году мы решили расширить круг участников и впервые пригласили не только розничные банки и микрофинансовые организации, но и страховые компании.
О номинации. В этот вечер выбрали и победителя в номинации «Прорыв года. Категория: страховые компании». Это специальная номинация для представителей рынка страхования Украины. В ней принимали участие страховики, которым в 2020 году удалось увеличить страховые премии в сравнении с 2019 минимум на 25%.
В ТОП-5 попали такие номинанты:
Кто же стал лучшим? Бронзовым призером в номинации стала страховая компания «Оберег» – именно она в марте 2020 одной из первых запустила страхование от Covid-19 в режиме онлайн. Среди прочих достижений:
Второй среди лучших стала СК «Инго». Несмотря на пандемию, компания проделала большую работу:
А прорывом года среди страховых стала СК «Guardian». Компания может похвастаться такими достижениями за 2020:
Дмитрий Михайленко из СК «Guardian» получил заслуженную награду
«Очень приятно, когда оценивают работу команды должным образом. Вся компания пыталась создать качественное обслуживание клиентов, и при коронавирусе и таком количестве локдаунов продолжала выполнять свои обязанности и обеспечивать защиту своих клиентов. Мы запланировали дальнейший рост, также будем расширять свою региональную сеть, чтобы обеспечивать представительство СК во всех областных центрах», — заявил Дмитрий Михайленко, заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Guardian».
По его словам, компания также будет активно диджитализироваться. Например, планируется онлайн-услуга, которой смогут воспользоваться клиенты страховой компании при ДТП: при этом человек прямо на месте происшествия сможет сфотографировать свои документы и отправить в СК, чтобы потом так же быстро получить компенсацию за ущерб.
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