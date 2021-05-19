«Прорыв года» среди страховых компаний - FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua, а организатор — один из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

Конкурс проводится уже четвертый год подряд. Однако в этом году мы решили расширить круг участников и впервые пригласили не только розничные банки и микрофинансовые организации, но и страховые компании.

О номинации. В этот вечер выбрали и победителя в номинации «Прорыв года. Категория: страховые компании». Это специальная номинация для представителей рынка страхования Украины. В ней принимали участие страховики, которым в 2020 году удалось увеличить страховые премии в сравнении с 2019 минимум на 25%.

В ТОП-5 попали такие номинанты:

СК «Гардиан»;

Европейское туристическое страхование;

СК «Евроинс Украина»;

Оберег;

СК «Инго».

Кто же стал лучшим? Бронзовым призером в номинации стала страховая компания «Оберег» – именно она в марте 2020 одной из первых запустила страхование от Covid-19 в режиме онлайн. Среди прочих достижений:

в июне 2020 года компания первой запустила онлайн-страхование для иностранных граждан с покрытием COVID на территории Украины;

на территории Украины; за этот год компания не только сохранила ФОТ (фонд оплаты труда), но увеличила зарплату сотрудников в среднем на 50%;

(фонд оплаты труда), но увеличила зарплату сотрудников в среднем на 50%; для клиентов внедрили дистанционное урегулирование без единого визита в офис;

компания заняла первое место в рейтинге МТСБУ (Моторно-транспортное страховое бюро Украины) по скорости выплат в 1 квартал 2020 и 9 место во втором квартале;

(Моторно-транспортное страховое бюро Украины) по скорости выплат в 1 квартал 2020 и 9 место во втором квартале; по итогам 2020 компания заняла восьмое место на рынке онлайн- ОСАГО ;

; компания выплатила клиентам 45 млн грн, что более чем на 500% больше в сравнении с 2019 годом.

Второй среди лучших стала СК «Инго». Несмотря на пандемию, компания проделала большую работу:

динамика добровольного медицинского страхования в компании составила 134%;

75% розничных продуктов переведено в электронную форму;

трехкратный рост онлайн продаж;

1 гигаватт мощностей по застрахованным солнечным станциям;

180 млн долл. США — емкость программы по страхованию аэропортов, ТРЦ , офисных центров, отелей;

— емкость программы по страхованию аэропортов, , офисных центров, отелей; автоматизация корпоративного блока (начата реализация всего бизнес-процесса в системе). Инженерный центр работает по двум направлениям — инженерная и пожарная оценка рискозащищенности.

А прорывом года среди страховых стала СК «Guardian». Компания может похвастаться такими достижениями за 2020:

по данным МТСБУ , «Гардиан» вошла в ТОП -6 страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров и суммой страховых премий за 3 квартал 2020 года. Было заключено более 80 тыс. договоров и собрано 54,2 млн грн страховых премий. Это на 56% превышает количество договоров, заключенных в июле-сентябре 2019 года. При этом годовой рост страховых премий составил почти 50%;

, «Гардиан» вошла в -6 страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров и суммой страховых премий за 3 квартал 2020 года. Было заключено более 80 тыс. договоров и собрано 54,2 млн грн страховых премий. Это на 56% превышает количество договоров, заключенных в июле-сентябре 2019 года. При этом годовой рост страховых премий составил почти 50%; в 2020 году СК открыла 19 новых дирекций;

также в этом году СК получила лицензию на «Зеленую карту».



Дмитрий Михайленко из СК «Guardian» получил заслуженную награду

«Очень приятно, когда оценивают работу команды должным образом. Вся компания пыталась создать качественное обслуживание клиентов, и при коронавирусе и таком количестве локдаунов продолжала выполнять свои обязанности и обеспечивать защиту своих клиентов. Мы запланировали дальнейший рост, также будем расширять свою региональную сеть, чтобы обеспечивать представительство СК во всех областных центрах», — заявил Дмитрий Михайленко, заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Guardian».

По его словам, компания также будет активно диджитализироваться. Например, планируется онлайн-услуга, которой смогут воспользоваться клиенты страховой компании при ДТП: при этом человек прямо на месте происшествия сможет сфотографировать свои документы и отправить в СК, чтобы потом так же быстро получить компенсацию за ущерб.