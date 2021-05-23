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Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards-2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards-2021.

За звание лучшей дебетовой карты боролись 23 платежные карты, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода, которые могут быть использованы клиентами для осуществления платежных и кассовых операций исключительно за счет собственных средств клиентов.

Какие карты претендовали на звание лучшей:

  • ПроКредит Банк — Базовый;
  • Банк Альянс — Копилочка;
  • А-Банк — Желтая;
  • ПриватБанк — Карта для выплат;
  • Юнекс Банк — Unex Smart;
  • РВС Банк — Персональный;
  • Форвард банк — Коко Кард;
  • Ощадбанк — Моя карта;
  • Клиринговый Дом — Приватный Classic;
  • monobank | Universal Bank — Белая карта;
  • Таскомбанк — Пластинка;
  • ПУМБ — всеКАРТА;
  • Глобус Банк — Видсоточка+;
  • Креди Агриколь — Smart;
  • Конкорд Банк — One;
  • Кредобанк — Start;
  • Акордбанк — Лучшая карта;
  • sportbank — Дебетовая карта;
  • Идея Банк — Card Blanche Violet;
  • ОТП Банк — Депозитная карта «Депозит 24/7»;
  • Альфа-Банк — Пакет услуг «White»;
  • УкрСиббанк — Мгновенная карта New Card;
  • Райффайзен Банк Аваль — Райфкарта+.

Какая карта лучшая? Бронзу в этой номинации заслуженно получила Белая карта от monobank. Карта не снимает комиссию за пополнение, а процент за снятие в кассах или банкоматах равен 0,5% от суммы, которую человек хочет получить наличными.

Второе место в рейтинге лучших дебетовых карт на FinAwards-2021 жюри и пользователи сайтов Finance.ua и «Минфин» отдали ПриватБанку и его карте «Для выплат». Стоит отметить, что среди условий пользования картой — нулевая комиссия за снятие и 0,5% за пополнение.

А лучшей в своем сегменте второй год подряд становится дебетовая карта ПУМБа «всеКарта» с нулевой комиссией за:

  • открытие и обслуживание;
  • пополнение любым способом;
  • снятие в любом банкомате Украины;
  • переводы на карты любого банка (при условии перевода в гривне);
  • пополнение мобильного и оплату коммунальных услуг в ПУМБ Online.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

По материалам Finance.UA
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