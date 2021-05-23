Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards-2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards-2021.

За звание лучшей дебетовой карты боролись 23 платежные карты, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода, которые могут быть использованы клиентами для осуществления платежных и кассовых операций исключительно за счет собственных средств клиентов.

Какие карты претендовали на звание лучшей:

ПроКредит Банк — Базовый;

Банк Альянс — Копилочка;

А-Банк — Желтая;

ПриватБанк — Карта для выплат;

Юнекс Банк — Unex Smart;

РВС Банк — Персональный;

Банк — Персональный; Форвард банк — Коко Кард;

Ощадбанк — Моя карта;

Клиринговый Дом — Приватный Classic;

monobank | Universal Bank — Белая карта;

Таскомбанк — Пластинка;

ПУМБ — всеКАРТА;

— всеКАРТА; Глобус Банк — Видсоточка+;

Креди Агриколь — Smart;

Конкорд Банк — One;

Кредобанк — Start;

Акордбанк — Лучшая карта;

sportbank — Дебетовая карта;

Идея Банк — Card Blanche Violet;

ОТП Банк — Депозитная карта «Депозит 24/7»;

Банк — Депозитная карта «Депозит 24/7»; Альфа-Банк — Пакет услуг «White»;

УкрСиббанк — Мгновенная карта New Card;

Райффайзен Банк Аваль — Райфкарта+.

Какая карта лучшая? Бронзу в этой номинации заслуженно получила Белая карта от monobank. Карта не снимает комиссию за пополнение, а процент за снятие в кассах или банкоматах равен 0,5% от суммы, которую человек хочет получить наличными.

Второе место в рейтинге лучших дебетовых карт на FinAwards-2021 жюри и пользователи сайтов Finance.ua и «Минфин» отдали ПриватБанку и его карте «Для выплат». Стоит отметить, что среди условий пользования картой — нулевая комиссия за снятие и 0,5% за пополнение.

А лучшей в своем сегменте второй год подряд становится дебетовая карта ПУМБа «всеКарта» с нулевой комиссией за:

открытие и обслуживание;

пополнение любым способом;

снятие в любом банкомате Украины;

переводы на карты любого банка (при условии перевода в гривне);

пополнение мобильного и оплату коммунальных услуг в ПУМБ Online.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.