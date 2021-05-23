Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards-2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards-2021.
За звание лучшей дебетовой карты боролись 23 платежные карты, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода, которые могут быть использованы клиентами для осуществления платежных и кассовых операций исключительно за счет собственных средств клиентов.
Какие карты претендовали на звание лучшей:
Какая карта лучшая? Бронзу в этой номинации заслуженно получила Белая карта от monobank. Карта не снимает комиссию за пополнение, а процент за снятие в кассах или банкоматах равен 0,5% от суммы, которую человек хочет получить наличными.
Второе место в рейтинге лучших дебетовых карт на FinAwards-2021 жюри и пользователи сайтов Finance.ua и «Минфин» отдали ПриватБанку и его карте «Для выплат». Стоит отметить, что среди условий пользования картой — нулевая комиссия за снятие и 0,5% за пополнение.
А лучшей в своем сегменте второй год подряд становится дебетовая карта ПУМБа «всеКарта» с нулевой комиссией за:
О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.
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