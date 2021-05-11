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FinAwards-2021: кто получил первенство за лучшее инвестиционное предложение

FinAwards-2021: кто получил первенство за лучшее инвестиционное предложение

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Стойкий банк», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайта.

Среди прочего выбирали и лучшее инвестиционное предложение. В этой номинации были представлены проекты/предложения по инвестированию от финансовых компаний (кроме банковских вкладов), которые гарантируют частным инвесторам стабильный доход с приемлемым уровнем риска.

Кто победил? В общей сложности на звание лучшего номинировались шесть предложений. Первое место заняла финансовая группа ICU, которая предлагает вкладываться в ОВГЗ на вторичном рынке. Минимальная сумма инвестиции составляет 3 тыс. грн, а процент зависит от срока вложения и колеблется от 8% до 11,75% (на 12 месяцев — 10,25%).

«Мы стали первой инвестиционной компанией, которую номинировали на FinAwards, и очень приятно в первый же год получить награду. Это подтверждение наших мощных позиций на рынке инвестиционных услуг Украины и более чем 10-летнего лидерства в торговле ОВГЗ в частности. С одной стороны, мы соревновались с опытными игроками на инвестиционном рынке и это держало в напряжении. С другой стороны, у нас не было сомнений, что инвесторы высоко оценили удобство и простоту онлайн-платформы торговли ОВГЗ ICU Trade, которую мы запустили в прошлом году. Наша победа показывает, что удобство мгновенной торговли ОВГЗ через ICU Trade в сочетании с надежностью, льготным налогообложением и высокой ликвидностью гособлигаций — это именно то, что нужно украинскому инвестору», — рассказали Finance.ua представители компании.


Специалист отдела брокерского обслуживания клиентов Вера Шевцова с наградой FinAwards-2021

В ICU говорят, что их от конкурентов отличает фокус на упрощении и диджитализации инвестиционных услуг: «Мы сделали инвестиции в ОВГЗ удобными и современными, и клиенты это оценили».

Это приносит свои результаты — в карантинный 2020 год после запуска онлайн-платформы торговли ОВГЗ ICU Trade количество клиентов-физлиц ICU выросло на 52%, а портфель их инвестиций в ОВГЗ вырос на 84% – до 1,1 млрд грн.

Теперь в планах ICU — запустить мобильное приложение.

Второе место досталось Альфа-Банку с возможностью вкладываться в еврооблигации Украины. Минимальная сумма инвестиции составляет $ 1 тыс. Номинальная доходность — 6%, а в 2020 году она достигла 10%.

На третьем месте оказался банк Альянс с возможностью для населения инвестировать в ОВГЗ. Минимальная сумма вклада — 250 тыс. грн, годовой доход — 11,73%.

Справка Finance.ua:

  • Финансовая группа Investment Capital Ukraine (ICU) была основана в 2006 году. Ее работа состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами.
По материалам Finance.UA
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