Лучший руководитель маркетинга работает в ПриватБанке - FinAwards2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.
Какая церемония награждения без лидеров в маркетинге? В этот вечер выбрали и лучших в этой номинации.
Как выбирали? Среди 12 номинантов на это звание победители определялись путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Finance.ua, Минфин и открытого голосования читателей сайта. При этом, во избежание накрутки голосов, на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.
В номинации участвовали руководители, отвечающие за маркетинговую стратегию компаний, которые продемонстрировали успешные проекты в 2020—2021 гг. Речь, например, о выводе на рынок нового продукта, повышении узнаваемости бренда в показателях, яркая рекламная кампания, реализации интересного социального проекта, развитии новых каналов коммуникации с клиентами.
Кто же стал лучшим? В тройке лидеров оказалась Анна Моисеева, директор по маркетингу компании CCLoan.
Анна Моисеева из CCLoan
Второе место было присуждено Максиму Параске, коммерческому директору Moneyveo, руководителю департамента Sales and Marketing Moneyveo.
Представитель Moneyveo Максим Параска
А пальма первенства в номинации «Лучший руководитель маркетинга» досталась Виктории Губиной, директору по маркетингу ПриватБанка.
Победитель в номинации Виктория Губина, ПриватБанк
О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого — определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.
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