Банкир года: кто он и почему победил - FinAwards 2021

В пятницу, 21 мая, состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд. Среди 25 номинаций выбирали и банкира года.

Как выбирали? В номинации за звание банкира года были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2020 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии банка в целом. Это может быть: прирост валюты баланса, рост количества клиентов, высокая рентабельность, хороший финансовый результат, успешные сделки по слиянию банков, расширение каналов обслуживания клиентов.

Кто победил? Двенадцать своих коллег, номинированных на премию, обошел председатель правления ПУМБ Сергей Черненко. Напомним, в прошлом году он получил «серебро», а победил тогда Кирилл Шевченко из Укргазбанка (ныне глава НБУ. — Ред.).

«Мои амбиции — это построение лидера финансового рынка. Нам есть с кем конкурировать, куда двигаться, есть к чему стремиться. Надеюсь, наш успех будет закреплен новыми клиентами и новыми финансовыми результатами. Мне очень приятно получить такую оценку, ведь это микс и экспертных, и клиентских мнений», — отметил во время общения с журналистами Finance.ua Черненко.

Под руководством Черненко ПУМБ по результатам I квартала 2021 года попал в тройку самых прибыльных банков.

«Мы пытались построить эффективную, прибыльную бизнес-модель. То, что вы видите сейчас — это результат труда. Это концентрация на малом и среднем бизнесе, массовая розница, здоровый консерватизм в работе. Это также отражение постоянства команды, которая работает над собой, говорит Черненко.



На фото Сергей Черненко, «Банкир года», с наградой FinAwards-2021

Сергей признается, что 2020 год был стрессовым, но, по его словам, это был один из самых эффективных годов.

«Когда началась пандемия, мы изменили фокус работы банка. Дошли до того, что должны выстроить систему поддержки клиентов и наших сотрудников. Было очень неожиданно, что это изменение дало резонанс, эффект в нашей клиентской базе. К нам пришло много новых клиентов, ведь они искали такую поддержку, я бы даже сказал защиту. Это дало колоссальный прирост клиентской базы. А с другой стороны, мы присоединились к поддержке общества. Были одними из рекордсменов, которые собрали средства и передали их в поддержку больниц. Это дало дополнительный стимул для работы наших сотрудников, потому что они увидели дополнительный смысл в работе. Увидели, что мы помогаем обществу проходить сложный кризисный этап», — говорит Черненко.

Лучший банкир года обращает внимание, что пережить коронакризис им помог опыт.

«Переход на полный онлайн у нас произошел за выходные. Когда мне прислали фотографию, что даже в колл-центре нет ни одного человека, но все продолжает работать, для меня это было приятное подтверждение профессионализма команды», — отметил Сергей Черненко.

Он также поделился планами на этот год: «Мы сильно перестраиваем нашу команду. Стараемся перестроить себя из традиционного банка в продуктовую компанию. Главный фокус, куда мы наводим наши усилия и разработки — это диджитал-продукты. Все, что касается мобильного приложения и его функционала».

В пятерку лучших, кроме Сергея Черненко, также вышли:

Михаил Рогальский, соучредитель проекта monobank

Галина Пахачук, заместитель председателя правления ПриватБанка

Алексей Руднев, исполняющий обязанности председателя правления Аккордбанка