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Кто в Украине выдает лучшие кредиты наличными — FinAwards 2021

Кто в Украине выдает лучшие кредиты наличными — FinAwards 2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

В этот вечер среди 25 номинаций выбрали и лучший кредит наличными. В номинации участвовали 13 предложений от банков Украины по выдаче кредитов наличными на сумму 10 тыс. грн и более. При этом важным условием была доступность такого кредита для любого, в том числе и нового клиента без справки о доходах (только паспорт, ИНН).

Банки-номинанты и их продукты:

  • А-Банк — Быстрые наличные;
  • ПриватБанк — Мгновенная рассрочка. Кредит наличными;
  • ЮНЕКС БАНК — Потребительский кредит;
  • Форвард банк — Коко кэш «The Best»;
  • Кліринговий Дім — Комфорт для Вас. На все наличка;
  • ПУМБ — Все ясно;
  • Глобус Банк — Кредит наличными на большие потребности;
  • Креди Агриколь — Кредит наличными без лишних сложностей;
  • Акордбанк — Большие возможности;
  • Идея Банк — На старт;
  • ОТП Банк — Экспресс XXL;
  • Альфа-Банк — Посленаличных;
  • Банк Львов — Кредит Наличный.

Тройка лучших. Бронзу получил Кредит Наличный Банка Львов. По данным учреждения, без справок о зарплате там готовы выдавать кредит на сумму до 100 тыс. грн на срок до 36 месяцев. При этом реальная ставка составляет 70% годовых.

Второе место занял ОТП Банк и его кредит наличными «Экспресс XXL». Банк предлагает услугу без справки о доходах с максимальной суммой в 50 тыс. грн до 36 месяцев с реальной ставкой 74,08% в год. При этом важно отметить, что заемщик должен быть старше 25 лет.

Лучшим в этой номинации оказался Идея Банк и его продукт “На старт". Условия получения такого кредита наличными: максимально с минимумом документов и без справки о доходах банк готов выдать новому клиенту 30 тыс. грн. Возможный срок кредита составляет 24 месяца, а реальная процентная ставка — 70,05% годовых.


Владимир Малый, представитель Идея Банк, уже с наградой

«У нас была задача — предложить клиентам такой продукт, чтобы им было интересно приходить в банк. Так родилась идея полностью прозрачного кредита, в частности для привлечения новых клиентов. Наш кредит наличными именно этим отличается от других: там нет никаких дополнительных комиссий, только одна процентная ставка. И когда запустили в декабре 2020 года нашу новогоднюю кампанию, увидели, что как раз такой кредит пользуется популярностью. Так как клиенты в первую очередь хотят сейчас простоты», — рассказал Finance.ua член правления и директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

В пятерку банков с лучшими условиями для выдачи кредита наличными также вошли ПриватБанк с продуктом «Мгновенная рассрочка. Кредит наличными» (максимальная сумма кредита без справки о доходах 25 тыс. грн, реальная процентная ставка годовых 78,48%) и ПУМБ Все ясно (максимальная сумма кредита без справки о доходах 200 тыс. грн (индивидуально), реальная процентная ставка годовых 116,12%).

По материалам Finance.UA
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