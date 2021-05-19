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Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца мая

Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца мая

На этой неделе с 24 по 30 мая курс доллара продолжит колебания в коридоре 27,4-27,5 грн/доллар. В то же время 18-24 мая гривна укрепилась с 27,56 до 27,43 грн за доллар и показала 1,2% роста или «откат» на 0,34 грн за доллар с начала месяца.

Курс евро остается в коридоре 33,45-33,5 грн/евро, его обусловило колебание пары евро/доллар на уровне 1,2-1,22. Об этом говорится в еженедельном обзоре Ukraine Economic Outlook.

С начала мая на межбанке объемы покупки безналичной валюты клиентами банков в среднем на $15 млн превышали объемы предложения. Чистая покупка валюты бизнесом с начала мая составила $165 млн или 4,4% от объема торгов. Продажа наличной валюты населением продолжает формировать основной профицит валюты.

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В частности, значительно улучшились ожидания внешних инвесторов относительно Украины. Котировки VRI с начала мая выросли на 3,5%, также резко выросли котировки по евробондам в среднем на 1,5/3%. Что отразилось в возобновлении внешних корпоративных займов.

Параллельно Национальный банк уже семь недель не выкупает валюту с рынка. Это связано с ожиданиями нового транша от МВФ в $2,73 млрд до конца года в рамках распределения спецправ заимствования среди стран-участников. Теоретически транш позволит Нацбанку выйти на 100% уровень достаточности резервов и позволит гривне укрепляться для снижения инфляционного давления.

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По материалам The page
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