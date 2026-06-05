Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд: НБУ назвал причины Сегодня 14:02 — Валюта

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 г. по предварительным данным составили 45 726,6 млн долл. США

Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% до $45,7 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года согласно предыдущим данным составили 45 726,6 млн долл. США. В мае они уменьшились на 5,2%. Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Операции на валютном рынке.

В мае по сравнению с апрелем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,4%. Согласно балансовым данным НБУ в мае продал на валютном рынке $3,13 млрд.

2. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило $599,2 млн, в том числе:

$498,8 млн — через счета Всемирного банка;

$100,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $126,2 млн, в том числе:

$12,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$7,9 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$105,4 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $274,9 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и других факторов.

В мае из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на $441,9 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2026 года составили $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.

Чистые международные резервы Национального банка в марте уменьшились на 9,4% до 37,147 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 1 марта 2026 года международные резервы Украины составляли 54 753,4 млн долл. США. В течение февраля их объем снизился на 5,0%.

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