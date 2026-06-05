0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд: НБУ назвал причины

Валюта
1
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 г. по предварительным данным составили 45 726,6 млн долл. США
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 г. по предварительным данным составили 45 726,6 млн долл. США
Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% до $45,7 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года согласно предыдущим данным составили 45 726,6 млн долл. США. В мае они уменьшились на 5,2%. Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Операции на валютном рынке.
В мае по сравнению с апрелем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,4%. Согласно балансовым данным НБУ в мае продал на валютном рынке $3,13 млрд.
2. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило $599,2 млн, в том числе:
  • $498,8 млн — через счета Всемирного банка;
  • $100,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Место для вашей рекламы
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $126,2 млн, в том числе:
  • $12,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $7,9 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
  • $105,4 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $274,9 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и других факторов.
В мае из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на $441,9 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2026 года составили $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.
Чистые международные резервы Национального банка в марте уменьшились на 9,4% до 37,147 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
По состоянию на 1 марта 2026 года международные резервы Украины составляли 54 753,4 млн долл. США. В течение февраля их объем снизился на 5,0%.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems