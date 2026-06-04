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Президент Чехии призвал отказаться от кроны и перейти на евро

Валюта
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Президент Чехии Петр Павел откровенно потребовал начать подготовку к переходу на евро, чтобы Чехия получила полноценное право голоса на стратегических саммитах Евросоюза.
Президент Чехии Петр Павел откровенно потребовал начать подготовку к переходу на евро, чтобы Чехия получила полноценное право голоса на стратегических саммитах Евросоюза.
Президент Чехии Петр Павел выступил за переход страны на евро. По его мнению, членство в еврозоне позволит Чехии непосредственно участвовать в процессе принятия ключевых экономических решений в рамках Европейского Союза.
Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на пражской конференции reVize Česka, сообщает Сzechia-online.
«Чешская крона рискует превратиться в тормоз для национальной экономики, а сама страна — остаться пассивным наблюдателем за дверью большой европейской политики», — заявил Петр Павел.
Он откровенно потребовал начать подготовку к переходу на евро, чтобы Чехия наконец-то получила полноценное право голоса на стратегических саммитах Евросоюза.

Чехия не участвует в отдельных встречах стран еврозоны

Президент также обратил внимание, что Чехия не представлена ​​на заседаниях саммитов стран еврозоны, где обсуждаются вопросы экономической и финансовой политики. Такая ситуация ограничивает влияние Праги на процессы принятия решений в Европейском Союзе и не отвечает долгосрочным интересам страны.
«Сам факт того, что наша экономика тесно связана с еврозоной, должна подтолкнуть нас к выводу, что лучше сидеть за столом, где принимают решение, чем стоять за дверью и потом просто мириться с ними», — заявил Павел.
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По мнению президента, национальная валюта не должна быть неприкосновенным идолом. Если финансовый инструмент мешает развитию компаний и ограничивает общий экономический рост, от него следует без колебаний отказаться. Полная интеграция в еврозону откроет перед республикой возможность напрямую формировать правила игры на рынке Европы.
Дискуссия вокруг замены кроны на единую европейскую валюту обещает стать главным политическим противостоянием в стране в ближайшие годы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Венгрия стремится перейти на евро до 2030 года.
Мы также писали, что в 2026 году Еврозона расширилась: к странам, где официальной валютой является евро, присоединилась Болгария. В то же время многие государства Европейского Союза продолжают использовать собственные валюты. Поэтому перед поездкой следует предварительно проверить, где можно рассчитываться евро, а где принимают местную валюту.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕвроЧехияЕС
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