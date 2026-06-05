«Черчилля на бобра»: что придумали в банке Англии Сегодня 18:00 — Валюта

«Черчилля на бобра»: что придумали в банке Англии

Есть много животных, которые ассоциируются с деньгами: жадные свиньи, медвежьи рынки и стартапы-единороги. А вот гигантская акула и обычная лягушка обычно не приходят в голову. Но они относятся к 18 млекопитающих, птиц, амфибий, насекомых и рыб, которые Банк Англии рассматривает для размещения на банкнотах Великобритании.

Как пишет politico , центральный банк Великобритании снова оказывается под политическим огнем, планируя заменить исторические фигуры «местной» дикой природой на британских наличных долларах.

В чем дело

Банк предоставит британской общественности один месяц, чтобы высказаться о том, какое из животных должно стать национальным достоянием. То есть, центральным изображением на банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, заменив образ Уинстона Черчилля и других.

Что будут выбирать

Люди будут выбирать между классическими британскими иконами, такими как атлантический тупик, комичная морская птица с черно-белыми перьями и алым клювом, или же вездесущим падальщиком страны рыжей лисой, или ярким зимородком.

Но в краткий список также входят некоторые нетипичные виды: лесная куница, пугливое животное, скрывающееся в древних лесах, или орлан-белохвост, огромная хищная птица, являющаяся частью программы реинтродукции и проклятие разгневанных фермеров, или менее известная болотная птица кроншнеп.

Банк подчеркнул, что животные, сгруппированные в три категории, состоящие из млекопитающих, птиц, земноводных, насекомых и рыб, являются местными в Великобритании и составлены группой экспертов по дикой природе.

Мнение эксперта

Однако это вряд ли удовлетворит критиков Банка, в частности лидера партии «Реформы» Найджела Фараджа, который в марте обвинил центральный банк из-за его планов заменить героя войны Черчилля на британских 5-фунтовых банкнотах изображением бобра.

Хотя бобер не попал в короткий список, премьер-министра военных времен могут постепенно заменить беспозвоночным, если общественность выберет бабочку или шмеля.

Британский бульдог — не вариант для фанатов Черчилля. Банк заявил, что домашние животные тоже не подходят.

«Только животные из опубликованного сегодня короткого списка могут быть центральными изображениями новой серии», — заявил Банк. «Мы не ищем альтернативных номинаций».

Писательница Джейн Остин, художник Дж. М. В. Тернер и математик Алан Тюринг, изображенные на текущей партии банкнот, также могут быть возвращены в учебники по истории, поскольку их лица будут постепенно изыматься из обращения.

Сроки

У общественности есть время до 3 июля, чтобы проголосовать — максимум за двух животных в каждой категории — и сократить список до четырех лучших. Но на самом деле они не получат решающего голоса. Последнее слово за главой Банка Англии Эндрю Бэйли.

Губернатор получает решающий голос, чтобы убедиться, что каждая банкнота достаточно отличается от других.

Поскольку в списке нет рептилий, обычная лягушка может быть вероятным фаворитом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.