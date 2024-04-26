В Паспортном сервисе объяснили, кто из мужчин может получить документы за границей — Finance.ua

В Паспортном сервисе объяснили, кто из мужчин может получить документы за границей Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Паспортном сервисе объяснили, кто из мужчин может получить документы за границей

С 25 апреля мужчины от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно на территории Украины, однако некоторые категории граждан смогут получить паспортные документы за рубежом.

Об этом сообщает Государственное предприятие «Документ».

Согласно новым правилам, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП «Документ» не будет осуществляться.

Категории, которые смогут получить паспортные документы за границей

Эта возможность доступна только для лиц, определенных пунктами 2−1-2−3 и 2−7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, при наличии соответствующих подтверждающих документов.

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Среди таких лиц:

люди с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составных сил обороны и безопасности;

пострадавшие в результате военной агрессии российской федерации против Украины, выехавшие на лечение за границу.

Паспортные документы, не выданные по состоянию на 25 апреля 2024 года

Выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до указанной даты, производится в порядке, действовавшем до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

Напомним, 23 апреля пресс-служба Центра обслуживания граждан Паспортный сервис сообщала , что по техническим причинам приостановлена ​​выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что поручил диппредставительствам Украины за границей «принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста».

Позже в Министерстве внешних дел объяснили , почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за границей именно сейчас и когда запрет снимут.

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