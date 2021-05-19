monobank получил награду за лучшую программу лояльности — FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
Конкурс проводится уже 4-й год подряд.
Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Стойкий банк», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайта.
monobank I Universal bank не только получил звание народного банка, но и одержал победу в номинации «Лучшая программа лояльности», обойдя Альфа-Банк и Таскомбанк. Пятерку лидеров закрыли sportbank и Форвард банк.
В общей сложности в номинации были представлены 9 банков.
«monobank любят за условия — мы даем лучшие условия на рынке. Залог нашего успеха — это репутация, сервис, качество и команда. Все это дает нам высокую степень доверия от клиентов и народную любовь», — добавляет заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.
Заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко с наградой FinAwards
Частью программы лояльности monobank является возврат денег от покупок. Клиент ежемесячно может выбрать 2 категории и получать кэшбек (от 1% до 20%) от покупок в торговых точках этой категории.
Для выбора также доступно неограниченное количество категорий партнерского кэшбек, по которому также возвращается определенный процент от покупок.
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