FinAwards-2021: Назван народный банк

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
Конкурс проводится уже 4-й год подряд.
Как выбирали? На звание «Народного банка» отбирали банки, которые заботятся о своей репутации, предоставляют лучшие клиентские сервисы, имеют квалифицированный, вежливый персонал для работы с клиентами. Банки, для которых клиенты — главная ценность.
Параметры банков с высоким качеством обслуживания клиентов розничного бизнеса вычислялись через отзывы посетителей сайта «Минфин». Модераторы сайта проверяют комментарии пользователей и по их итогам обновляют Рейтинг народных банков.
В целом в номинации были представлены 11 банков.
Кто победил? Первое место занял monobank | Universal bank. За ним в пятерке лидеров расположились А-Банк, sportbank, Банк Восток, Альфа-Банк.
«Получить такую награду — очень приятно. Все наши продукты и сервисы сделаны исключительно для того, чтобы клиенты почувствовали нашу заботу. Наша идеология, наше кредо — позаботиться за клиента», — говорит Андрей Звизло, директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член правления Универсал Банк.
Директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член правления Универсал Банк Андрей Звизло
«Мы очень заботимся о наших клиентах и стараемся создать на рынке такие условия, которые не может предложить ни один другой банк. Добавьте к этому народную любовь. Это дает высокую степень доверия клиентов. Репутация, качество, сервис, команда — вот залог успеха», — добавляет заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.
Юлия Акуленко с наградой FinAwards
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