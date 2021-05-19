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FinAwards-2021: Назван народный банк

FinAwards-2021: Назван народный банк

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Как выбирали? На звание «Народного банка» отбирали банки, которые заботятся о своей репутации, предоставляют лучшие клиентские сервисы, имеют квалифицированный, вежливый персонал для работы с клиентами. Банки, для которых клиенты — главная ценность.

Параметры банков с высоким качеством обслуживания клиентов розничного бизнеса вычислялись через отзывы посетителей сайта «Минфин». Модераторы сайта проверяют комментарии пользователей и по их итогам обновляют Рейтинг народных банков.

В целом в номинации были представлены 11 банков.

Кто победил? Первое место занял monobank | Universal bank. За ним в пятерке лидеров расположились А-Банк, sportbank, Банк Восток, Альфа-Банк.

«Получить такую ​​награду — очень приятно. Все наши продукты и сервисы сделаны исключительно для того, чтобы клиенты почувствовали нашу заботу. Наша идеология, наше кредо — позаботиться за клиента», — говорит Андрей Звизло, директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член правления Универсал Банк.


Директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член правления Универсал Банк Андрей Звизло

«Мы очень заботимся о наших клиентах и ​​стараемся создать на рынке такие условия, которые не может предложить ни один другой банк. Добавьте к этому народную любовь. Это дает высокую степень доверия клиентов. Репутация, качество, сервис, команда — вот залог успеха», — добавляет заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.


Юлия Акуленко с наградой FinAwards

Справка Finance.ua:

  • Monobank — это украинский интернет-банкинг, который для работы использует лицензию Универсал Банка, входящего в группу ТАС. По состоянию на апрель 2021 года эмитировано более 3,5 млн карт, показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн человек.
  • Создали monobank в 2017 году, а уже в следующем году получил главную награду в категории «Необанк года» премии FinAwards-2018. В 2020-го monobank также получил звание народного банка.
По материалам Finance.UA
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