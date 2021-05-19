Какая МФО признана лучшей в онлайне – FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

В номинации «Лучшая МФО онлайн» были представлены микрофинансовые компании, которые выдают микрокредиты через интернет без привязки к живому офису. Имеют действующую лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора, выдали не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.

Кто победил? За звание лучшей соревновались 22 микрофинансовые организации. Первое место заняла Moneyveo. «Серебро» досталось SlonCredit, а «бронза» — CCLoan.

«Столько делать нового, сколько делаем мы, на рынке никто не делает. Мы первые были в онлайне и остаемся лидером уже почти 8 лет, все на нас равняются. Мы хотим „рвать“ и развивать этот рынок, прокачивать его, выходить на новые ниши и быть там лидером. Плюс то, как клиентов любим мы, никто их так не любит», — говорит коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.



Коммерческий директор Moneyveo Максим Параска с наградой FinAwards-2021

На вопрос, изменились ли требования клиентов к МФО сегодня, он ответил, что клиенты, как всегда, хотят больше скидок.

«Впрочем, на первый план выходит сервис, обслуживание после попадания в просрочку. И в этом плане мы тоже среди лидеров. Кодекс этики коллектора, который у нас был уже несколько лет, взят за основу нового закона о коллекторской деятельности», – объясняет Максим Параска.

Moneyveo выдает кредиты с ноября 2013 года. Уже через три года, в 2016-м, компания стала одним из лидеров рынка небанковского онлайнового кредитования в Украине.

Сервис Moneyveo позволяет удаленно получить кредит на банковскую карту до 15 тыс. грн (при первом обращении — до 10 тыс. грн) на срок до 30 дней.

Компания активно занимается благотворительностью. В частности, в 2020 году закупила три аппарата искусственной вентиляции легких S1200 для помощи больным COVID-19, две реанимационных медицинских кровати с электроприводом в военный госпиталь в Ирпене.

Кроме того, в декабре 2020-го Moneyveo вместе с Министерством цифровой трансформации запустила образовательный сериал для предпринимателей «Перевод бизнес-процессов в онлайн».