Определили лучшую кредитную карту - FinAwards-2021

В пятницу, 21 мая, состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Finance.ua и Минфин, открытого голосования читателей сайта.

Как определяли? В номинации «Лучшая кредитная карта» представлены банковские платежные карты, доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровнем дохода, по которым по запросу клиента или по умолчанию установлены кредитные лимиты на осуществление платежных и кассовых операций. Всего за первенство соревновались 18 карт.

Кто победил? И хотя конкуренция кредиток сегодня сверхмощная, лидером стала «Черная карта» от monobank.

Ее преимуществами являются:

кредитный лимит до 100 тыс. грн;

льготный период до 62 дней;

бесплатное обслуживание;

комиссия 0,5% за снятие собственных средств в любом банкомате;

кешбэк до 20% на определенные категории покупок.

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«Все, что мы делаем, мы делаем с заботой о клиентах. Наши продукты и сервисы разработаны, чтобы клиенты почувствовали заботу. Чтобы банковские услуги не нагружали их, и чтобы они чувствовали легкость, пользуясь всем, что мы можем предложить», — отметил Finance.ua Андрей Звизло, директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член правления Универсал Банк.

Второе место заняла карта «Универсальная» от ПриватБанка. Эту карту ценят за кредит до 50 тыс. гривен, льготный период до 55 дней и оформление без справок — нужен только паспорт и ИНН.

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Третье место у карты «ВсеМожу» от ПУМБ. Карта полюбилась за льготный период до 62 дней на покупки и коммуналку в ПУМБ online. Снятие наличных без комиссии за счет кредитных средств в банкоматах по всему миру, программу кешбэка за расчеты картой до 50%, и ежемесячный платеж, который составляет всего 3% от использованной суммы кредита.

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