Ожидаемая стоимость закупок через Prozorro в прошлом году выросла на 70% — Finance.ua

Ожидаемая стоимость закупок через Prozorro в прошлом году выросла на 70% Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Ожидаемая стоимость закупок через Prozorro в прошлом году выросла на 70%

По итогам 2023 года количество завершенных в системе Prozorro закупок выросло по сравнению с 2022 годом на 28% - до 3,6 млн грн. И почти на 70% - до 622 млрд грн — выросла по сравнению с предыдущим периодом ожидаемая стоимость закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Сегодня около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro. Выросло не только количество, но и успешность закупок и конкуренция. В 2022 году успешных закупок было 60%, в 2023 — 68%. Уровень конкуренции в 2022 году составил 1,8 — столько предложений в среднем мы имели на одну закупку. А в прошлом году — уже 2,02», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

В 2023-м количество объявленных конкурентных закупок выросло на четверть и достигло 400 тыс., количество заключенных договоров — на 47%, достигнув отметки 270 тыс. При этом экономия на конкурентных закупках составила 42 млрд грн (рост на 135% по сравнению с 2022 годом).

Чаще всего в прошлом году на Prozorro закупали пищевые продукты (35 тыс. закупок), лекарства (28 тыс.), бензин и дизтопливо (16 тыс.), электроэнергию (14 тыс.).

Економічна Правда По материалам:

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