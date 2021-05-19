Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров проведут только в июне

Работающим пенсионерам в 2021 году перерасчет пенсий проведут в июне, хотя ранее это делали в апреле. При этом пенсионеры могут задним числом получить доплаты за апрель и май.
Об этом заявила начальник главного управления Пенсионного фонда в Киеве Дзядевич Лариса в эфире телеканала Украина 24.
«С 1 апреля без дополнительного обращения в Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право, а именно — если лицо после назначения пенсии проработало 24 месяца или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет. С 1 апреля 2021 года им будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий», — пояснила представительница Пенсионного фонда.
Как сообщила Дзядевич, ежегодно органы Пенсионного фонда такой перерасчет проводили с 1 апреля, но в этом году ситуация несколько изменилась.
«Это связано с изменениями в Налоговом кодексе и в законе о сборе и учете единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование. В этом году такая отчетность подается ежеквартально, а не ежемесячно. Пенсионный фонд, который обрабатывает такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий, люди в июне получат свои доплаты за апрель и за май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно», — уточнила она.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в телеграм-канале Finance_ukr.
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