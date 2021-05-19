Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка

В 2045 году только 70% украинцев пенсионного возраста будут охвачены пенсионным обеспечением – преимущественно из-за нехватки необходимого стажа.
Об этом свидетельствуют результаты моделирования пенсионной системы Украины на период до 2045 года, при условии, если она останется такой же, как сейчас, сообщили в Министерстве социальной политики.
«Результаты показали, что, если ничего не менять, будет не только падать уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году), но и снижаться охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за нехватки необходимого стажа» – отметили в Министерстве.
Как отметил старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич, большинство стран, в которых накопительная система вводилась на замещение солидарной, столкнулись со значительными проблемами. Однако большинство стран, которые ввели пенсионные накопления как дополнение, а не замещение солидарной системы, имеют хорошие результаты, устойчивы пенсионные системы и высокие уровни пенсионного обеспечения людей.
В Минсоцполитики добавили, что интересными выводами моделирования также стали следующие:
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в телеграм-канале Finance_ukr.
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