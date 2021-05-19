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Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка

Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка

В 2045 году только 70% украинцев пенсионного возраста будут охвачены пенсионным обеспечением – преимущественно из-за нехватки необходимого стажа.

Об этом свидетельствуют результаты моделирования пенсионной системы Украины на период до 2045 года, при условии, если она останется такой же, как сейчас, сообщили в Министерстве социальной политики.

«Результаты показали, что, если ничего не менять, будет не только падать уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году), но и снижаться охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за нехватки необходимого стажа» – отметили в Министерстве.

Как отметил старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич, большинство стран, в которых накопительная система вводилась на замещение солидарной, столкнулись со значительными проблемами. Однако большинство стран, которые ввели пенсионные накопления как дополнение, а не замещение солидарной системы, имеют хорошие результаты, устойчивы пенсионные системы и высокие уровни пенсионного обеспечения людей.

В Минсоцполитики добавили, что интересными выводами моделирования также стали следующие:

  • женщины более дисциплинированы в уплате пенсионных взносов, чем мужчины;
  • уклонение от уплаты взносов происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых уплачиваются взносы, а не за счет незадекларированного труда;
  • самый низкий уровень участия в уплате взносов по возрастным группам среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию.

Справка Finance.ua:

  • Всемирный банк проведет экспертизу законопроектов в пенсионной сфере.
  • Министерство социальной политики планирует завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет.
  • Пенсионный фонд Украины с 1 апреля начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий.

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По материалам НВ
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