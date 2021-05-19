На обслуживание госдолга ушла каждая седьмая гривна из доходов бюджета

На обслуживание государственного долга в первом квартале 2021 года направлена каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета.
Об этом заявил Глава Счетной палаты Валерий Пацкан, презентуя Заключение о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год в первом квартале.
«Расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 млрд грн и составили 38% расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ, — подчеркнул Валерий Пацкан. — Только на обслуживание государственного долга в отчетном периоде направлена каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета».
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В то же время, отметил глава Счетной палаты, в первом квартале вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн — до 2 трлн 514 млрд гривен.
Валерий Пацкан отметил, что в январе-марте государственный бюджет выполнялся в условиях спада экономики, который длится с первого квартала 2020 года.
Инфографика: Счетная палата
Комментируя ситуацию с доходами, глава Счетной палаты указал на перевыполнение плана на 9,9 млрд грн, или 4,7%.
Валерий Пацкан также отметил, что в первом квартале размещение облигаций внешних государственных займов не осуществлялось, средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали. Как следствие — общий фонд не получил 42 млрд грн, предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований. Кроме того, поступило на 2,7 млрд грн меньше плана средств от приватизации.
Это стало основной причиной невыполнения плана на январь-март 2021 года поступлений общего фонда на 35 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов.
При этом расходы в первом квартале не проведены на 22,7 млрд грн (или 8,2% от плана).
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