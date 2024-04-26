Минобороны: Пригодных к службе украинцев будут делить на четыре категории по состоянию здоровья — Finance.ua

Минобороны: Пригодных к службе украинцев будут делить на четыре категории по состоянию здоровья Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Минобороны: Пригодных к службе украинцев будут делить на четыре категории по состоянию здоровья

Закон, отменяющий статус «ограниченно пригодный», вступит в силу 4 мая. С 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, начнут повторно вызвать на медкомиссию в ТЦК тех, кого ранее сочли ограниченно пригодными к службе. У военнообязанных будет девять месяцев, чтобы пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить новое заключение: пригоден или непригоден к военной службе.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в интервью Zn.ua, статус «ограниченно пригодный» действительно исчезает, в то же время формируются четкие правила — «пригодный» или «непригодный».

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В общей сложности, по ее словам, будет четыре категории, которые будут определять, для каких заданий пригодны военнообязанные:

пригодны (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т. п. ;

; пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВВУЗы);

пригодны для выполнения специфических заданий.

Как сообщила Сухорукова, соответствующие изменения были запущены две недели назад Минобороны совместно с Командованием медицинских сил. Изменения будут касаться приказа МОУ № 402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины». Над редакцией изменений работали МОУ, КТС, Минздрав, эксперты по здравоохранению и общественность.

«Мы прописываем условия приказа № 402 подробнее. Заболевания привязаны к МКБ-10 и описаны критерии, когда человек непригоден или пригоден, то есть когда состояние тяжелое, среднее и легкое по этой группе заболеваний», — отметила Сухорукова.

По ее словам, обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные в зависимости от степени нарушения функций.

«Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец — пригодный. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции», — отметила директор департамента здравоохранения Минобороны.

theБабель По материалам:

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