Стало известно, когда должен заработать электронный кабинет военнообязанного — Finance.ua

Стало известно, когда должен заработать электронный кабинет военнообязанного Сегодня 12:47 — Казна и Политика

Стало известно, когда должен заработать электронный кабинет военнообязанного

Закон об усилении мобилизации предусматривает возможность для военнообязанных уточнить свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Но сначала правительство должно законодательно обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника. На это отводится двухмесячный срок со дня обнародования закона об усилении мобилизации.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания.

Читайте также Обязательно ли создавать кабинет военнообязанного: разъяснение Минобороны

Согласно новому закону, военнообязанные украинцы должны за 60 дней, то есть до 18 июля 2024 г., уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Если военнообязанный находится в Украине, он должен самостоятельно прибыть в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в ЦПАУ, или предоставить данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Если военнообязанный находится за рубежом, он должен предоставить данные по официальному электронному адресу или на официальный номер телефона, которые указаны на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

украинские консульства временно прекращают предоставлять услуги мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. До получения дополнительных разъяснений относительно положений закона об усилении мобилизации военнообязанным за рубежом будут помогать только с возвращением в Украину. Издание ZN.UA, со ссылкой на письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, сообщает , что с 23 апреля 2024 годав возрасте от 18 до 60 лет. До получения дополнительных разъяснений относительно положений закона об усилении мобилизации военнообязанным за рубежом будут помогать только с возвращением в Украину.

В соответствии с законом о цифровизации учета Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста — это персональный кабинет (защищенный обособленный веб-сервис), с помощью которого прошедшему электронную идентификацию призывнику, военнообязанному, резервисту предоставляется доступ к информации о его персональных и служебных данных, а также к услугам. Электронная идентификация личности осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Читайте также Президент подписал законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного

Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Приказом Министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года № 94, как и Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг соответствующих упоминаний об Электронном кабинете военнообязанного не содержат.

Также в законе говорится о необходимости утверждения правительством отдельного документа — Положения о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Закон о цифровизации воинского учета дает Кабмину месяц, чтобы принять необходимые подзаконные акты. Поэтому до 4 мая соответствующие официальные документы по регулированию Электронного военнообязанного кабинета должны быть приняты.

Закон об усилении мобилизации предусматривает, что Кабмин должен в двухмесячный срок со дня опубликования этого Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста, то есть до 17 июня.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.