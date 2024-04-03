Президент подписал законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного — Finance.ua

Президент подписал законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного Сегодня 10:00

Президент подписал законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — о снижении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 10 062

Согласно этому документу, в Украине будет создан реестр военнослужащих ВСУ.

Предполагается, что Минобороны получит данные о гражданах с 17 до 60 лет, содержащиеся в различных государственных реестрах: Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Информация будет размещаться в электронном кабинете военнообязанного. Согласно закону, согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку персональных данных не требуется.

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Также этот законопроект призван упростить получение статуса участника боевых действий, чтобы его можно было оформить на основании справки в электронном виде о непосредственном участии лица в защите государства.

Законопроект предоставляет Министерству обороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ІТ-системы в военных облачных хранилищах НАТО.

Благодаря этому, по данным минобороны:

будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

усилится защита данных от кибератак рф.

Законопроект № 9281

Этот закон может позволить мобилизовать мужчин с 25 лет, а не с 27 лет.

Согласно пояснительной записке, до сих пор на срочную военную службу призывались пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым до дня отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и лица старше, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на увольнение или отсрочку от призыва. При этом постановке на воинский учет военнообязанных подлежат граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников.

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По мнению авторов документа, во время действия правового режима военного положения в Украине нет необходимости в длительном пребывании граждан до 27-летнего возраста на воинском учете призывников.

Ожидается, что реализация закона нормирует вопрос пополнения мобилизационного людского резерва путем постановки на воинский учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников.

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