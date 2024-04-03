Президент подписал законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного — Finance.ua

Президент подписал законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — о снижении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Законопроект № 10 062
Согласно этому документу, в Украине будет создан реестр военнослужащих ВСУ.
Предполагается, что Минобороны получит данные о гражданах с 17 до 60 лет, содержащиеся в различных государственных реестрах: Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.
Информация будет размещаться в электронном кабинете военнообязанного. Согласно закону, согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку персональных данных не требуется.
Также этот законопроект призван упростить получение статуса участника боевых действий, чтобы его можно было оформить на основании справки в электронном виде о непосредственном участии лица в защите государства.
Законопроект предоставляет Министерству обороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ІТ-системы в военных облачных хранилищах НАТО.
Благодаря этому, по данным минобороны:
- будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
- ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;
- усилится защита данных от кибератак рф.
Законопроект № 9281
Этот закон может позволить мобилизовать мужчин с 25 лет, а не с 27 лет.
Согласно пояснительной записке, до сих пор на срочную военную службу призывались пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым до дня отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и лица старше, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на увольнение или отсрочку от призыва. При этом постановке на воинский учет военнообязанных подлежат граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников.
По мнению авторов документа, во время действия правового режима военного положения в Украине нет необходимости в длительном пребывании граждан до 27-летнего возраста на воинском учете призывников.
Ожидается, что реализация закона нормирует вопрос пополнения мобилизационного людского резерва путем постановки на воинский учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников.
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