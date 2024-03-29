Законопроект о мобилизации: Стефанчук назвал сроки рассмотрения в парламенте — Finance.ua
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Законопроект о мобилизации: Стефанчук назвал сроки рассмотрения в парламенте

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Законопроект о мобилизации: Стефанчук назвал сроки рассмотрения в парламенте
Законопроект о мобилизации: Стефанчук назвал сроки рассмотрения в парламенте
Верховная Рада Украины может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.
Об этом сказал глава ВР Руслан Стефанчук в комментарии «Украинской правде».
«Если нет, если будут удовлетворены все позиции, которые отстояли коллеги на комитете, тогда рассмотрение этого проекта состоится в более сжатые сроки», — сказал он.
По его словам, Рада приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации в сессионном зале тогда, когда его финальная версия будет наработана Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Кроме того, должны быть подготовлены заключения лингвистической и юридической экспертиз.
«Только что будет готова финальная сравнительная таблица, думаю, мы сразу можем рассматривать вопрос о возможности внесения этого законопроекта в зал. Сейчас я не готов назвать сроки, потому что еще нет завершенного продукта. Но я знаю, что многие вещи, которые были в проекте, поддержаны комитетом. По дискутивным положениям были либо изменения, либо отклонения. Как только будет конечная картина, сразу законопроект будет вынесен в зал», — добавил Стефанчук.

Справка Finance.ua:

  • 30 января Кабмин утвердил обновленную версию законопроекта о мобилизации и передал ее в Верховную Раду. В свою очередь в МО указали, что комментарии и замечания к документу были учтены совместно с Генштабом ВСУ, правительством и народными депутатами.
  • 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении предложенный правительством обновленный законопроект о мобилизации.
  • На днях Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных. По каким профессиям будут предоставлять бронирование — рассказали здесь.
По материалам:
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